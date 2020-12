La Generalitat demana celebrar el Cap d'Any a casa i només sortir en cas d'acompanyament a dependents

El Govern de la Generalitat ha demanat aquest dijous a la ciutadania que celebri la nit de Cap d'Any a casa seva i només amb la bombolla de convivència habitual, exceptuant aquelles persones que siguin dependents o tinguin certa vulnerabilitat emocional. No obstant, la normativa aprovada contra la covid permet fins a deu persones de dues bombolles i el toc de queda passa de les 10 a la 1 de la matinada excepcionalment. Per fer complir això, Mossos d'Esquadra i policies locals desplegaran fins a 4.500 agents a tot el territori en diversos controls i patrullatges que supervisaran especialment possibles festes il·legals i trobades en cases rurals. A més, s'ha alertat de la baixada de temperatures, glaçades i nevades a cotes mitjanes.

Tot i l'empitjorament de les dades epidemiològiques i les peticions de molts responsables hospitalaris de restringir encara més la mobilitat ciutadana, la Conselleria d'Interior ha fet una roda de premsa per explicar el dispositiu de la nit de Cap d'Any, que manté les mateixes limitacions que la resta de festes nadalenques. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que en principi el Govern no preveu augmentar les restriccions abans de Reis, però no ho ha descartat, ja que "el virus i la pandèmia tenen vida pròpia". Sempre es prendrien, ha assegurat, tenint en compte els criteris sanitaris. De fet, ha posat d'exemple Alemanya, que tot i un confinament gairebé total, li està costant molt reduir les dades d'infecció.

Han comparegut Sàmper, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, i el comissari en cap de Coordinació Territorial, David Boneta, però cap responsable de la Conselleria de Salut, que ha al·legat que no hi havia nova informació per donar. De fet, el conseller Sàmper pensava fins poc abans de la compareixença que sortiria algú de Salut, com cada dijous, però després s'ha adonat que només s'havia d'explicar el dispositiu per la nit. En tot cas, ha negat qualsevol tipus de discrepància amb Salut.

Tots tres responsables han dit que durant els primers dies de les vacances nadalenques les dades de mobilitat i de nombre d'infraccions mostren un alt compliment de les restriccions per part de la ciutadania, cosa de la qual s'han felicitat. No obstant això, alerten que la festa de Cap d'Any no és tant familiar com les altres i pot provocar més contagis si no es prenen mesures. Per últim, encara faltarà la festivitat de Reis com a última data clau per evitar rebrots importants de la malaltia.

Delgado ha dit que la normativa aprovada abans de Nadal tenia la intenció de permetre la mobilitat només als familiars que haguessin d'acompanyar parents vulnerables, sols o dependents, però ha admès que només és una recomanació. De fet, preguntat per si personalment hagués restringit més la mobilitat, ha dit que no era "prudent" donar la seva opinió personal i que respectava la decisió presa en comú per tots els responsables de la Generalitat implicats.

En tot cas, Sàmper i Boneta han explicat que des de les 10 de la nit d'aquest dijous fins les 10 del matí d'aquest divendres hi haurà 3.589 mossos d'Esquadra desplegats i uns 900 policies locals. La policia catalana farà uns 900 controls. Des de les 3 de la tarda d'aquest dijous ja es faran controls estàtics d'alcoholèmia i drogues i per supervisar el compliment de les restriccions anticovid. A partir de la 1 de la matinada i fins les 6, durant el toc de queda, els controls seran dinàmics per comprovar que ningú es mou sense motiu justificat i no hi ha trobades il·legals en establiments de restauració, discoteques, altres locals o cases rurals. A partir de les 6 del matí tornaran els controls estàtics per vigilar la mobilitat comarcal.

Boneta ha explicat que es farà patrullatge de saturació per prevenir possibles festes il·legals, i que s'estan monitoritzant les xarxes socials per detectar-ne. Agents de la unitat de policia administrativa visitaran locals de restauració i cases rurals.

A més, Sàmper ha explicat que Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla Neucat. Es preveu que a partir d'avui i durant els propers 15 dies la temperatura mitjana baixi uns 5 o 6 graus a tot Catalunya. A més, a partir d'aquest dijous a la nit i durant les següents 12 hores, fins les 11 o les 12 del matí d'aquest divendres, el prelitoral i el centre de Catalunya es veuran afectats per un front de precipitació que podria deixar nevades moderades a partir de 600 metres d'altitud, fins i tot 400, en comarques com la Segarra, la Conca de Barberà, el Baix Camp, el Bages, el Vallès i la Selva, sobretot al Montseny. Això farà que el fred intens dificulti la ventilació dels espais tancats durant les reunions familiars, i també provocarà glaçades a les carreteres, cosa que pot provocar accidents de trànsit.