Perilla Cap d'Any: Sàmper ha afirmat que segurament s'haurà de retocar l'horari del toc de queda

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha afirmat que s'haurà de retocar l'horari del toc de queda nocturn per Cap d'Any i avançar-lo a les dotze de la nit, si les dades sanitàries són negatives. En una entrevista al 'Via Lliure' de Rac1, Sàmper ha apuntat que en la reunió d'aquest dilluns del Procicat es decidirà si cal revisar les restriccions. "Nadal té una càrrega emocional més important, el 31 de desembre és una festa més semblant a una revetlla", ha dit. El titular d'Interior també ha esmentat que el Govern no descarta que el confinament del Ripollès i la Cerdanya es faci arreu de Catalunya i que es decreti, novament, el tancament de bars i restaurants.

El conseller ha explicat que en la reunió del Procicat d'aquest dilluns s'analitzarà si s'han de retocar les mesures per evitar augmentar encara més la pressió del sistema sanitari posterior. "Des d'Interior posarem en marxa els dispositius policials i de Protecció Civil necessaris en funció del que es decideixi en el marc del Procicat", ha remarcat Sàmper. Ell ha dit que és partidari d'un enduriment de les restriccions i ha assenyalat que es podria tornar al tram zero, amb el tancament de bars i restaurants.

En el primer dia de vacunació, el conseller ha fet una crida a la prudència i ha demanat a la ciutadania que no es relaxi per l'arribada del vaccí. "La immunitat de grup trigarem molt a tenir-la i, per tant, les mesures de distància, mascareta, ventilació i manca d'interacció social ens acompanyaran durant molt de temps", ha completat. També ha explicat que les vacunes han arribat a Catalunya al voltant de les set d'aquest matí i que els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la seva custòdia fins al centres logístics on s'han emmagatzemat. A la vegada, ha alertat de les possibles estafes relacionades amb la vacuna, principalment, a la gent gran i ha recalcat que el vaccí només s'administraran en els domicilis en casos excepcionals, ja que majoritàriament es faran als centres sanitaris.

Pel que fa a la mobilitat durant els dies festius, el titular d'Interior ha destacat que s'ha reduït per sobre del 40% els dies 25 i 26 respecte a l'any passat. "Això significa que la gent ha minimitzat els contactes socials", ha assegurat. Respecte a les sancions durant aquest període, ha detallat que només hi ha hagut una sanció al Ripollès i cinc a la Cerdanya. "Per tant, estem davant d'un compliment important del confinament perimetral", ha afegit.

A banda, Sàmper també s'ha referit a les eleccions del 14 de febre i ha afirmat que els protocols estan a punt, però que el dia 15 de gener es prendrà la decisió en funció de les dades sanitàries. "Em fa patir que una situació negativa en l'àmbit sanitari pugui afectar el dret al vot, demà a la reunió del Procicat les mesures que es prenguin han d'evitar que la situació al gener sigui pitjor i pugui tenir una afectació sobre el procés electoral", ha destacat.