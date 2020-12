Una infermera que va administrar la vacuna contra la COVID en una residència de Lleida dona positiu

Una infermera de l'equip de vacunació que diumenge passat va administrar les primeres vacunes contra la covid-19 a la residència Balàfia I de Lleida ha donat positiu per coronavirus, segons publica El País i han confirmat fonts de Salut. La detecció d'aquest cas ha obligat a aïllar les altres quatre persones de l'equip que va participar en la vacunació a la residència.

Arran de la detecció del positiu, Salut va efectuar ahir un cribratge massiu de PCR a tots els residents i treballadors del geriàtric. En aquest sentit, els 66 residents es troben confinats a les seves habitacions guardant quarantena. D'aquests, 61 van rebre diumenge la vacuna contra la covid-19. A més, el Departament preveu tornar a fer PCR a residents i treballadors el dia 31. En aquests moments, cap dels 78 treballadors de la residència es troba aïllat ja que fonts del departament asseguren que no són contacte estret de la infermera de l'equip de vacunació que ha donat positiu. 17 dels treballadors van rebre la vacuna diumenge.

Des de Salut, assenyalen que durant la primera vacunació a la regió sanitària de Lleida, que es va dur a terme a la residència Balàfia I de la capital del Segrià, es van seguir totes les mesures de seguretat i higiene i es van respectar les distàncies que estableix el protocol.

A la vegada, un equip tècnic de Salut Pública va visitar ahir el centre i va constatar que s'estan seguint les mesures previstes al protocol.

D'altra banda, una treballadora del mateix centre també ha donat positiu per covid-19 tot i que des de Salut indiquen que es tracta de casos diferents i sense relació entre sí. En el cas de la treballadora, es trobava a casa el diumenge 27 quan va rebre la confirmació que havia donat positiu en una PCR que se li havia efectuat amb anterioritat i, per tant, no va tenir cap relació amb l'equip de vacunació que va administrar la vacuna a la residència Balàfia I.