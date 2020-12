Es declaren 2.965 nous casos de Covid-19 a Catalunya i hi ha 40 ingressats més

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha baixat set centèsimes en les darreres 24 hores, d'1,16 a 1,09, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot també baixa, ho fa 34 punts, fins a 343, i la incidència a 14 dies passa de 341,75 a 330,60. En paral·lel, s'han declarat 2.965 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 356.487. El 5,82% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 58 noves morts i el total és de 16.946. Hi ha 1.776 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 40 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 374 persones, 37 més que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 376 entre el 12 i el 18 de desembre i baixa fins a 343 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, ha baixat en les últimes hores d'1,16 a 1,09. La setmana anterior estava en 1,44. La incidència a 14 dies és de 330,60 entre el 19 i el 25 de desembre, per sobre dels 278,16 de l'interval anterior (12-18 de desembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 19 al 25 de desembre n'hi va haver 12.734, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van detectar 12.814. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 164,78 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (165,82).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 132.185 proves PCR i 111.558 tests d'antígens, dels quals un 5,82% han donat positiu, per sobre de l'interval anterior (5,04%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 42,43 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 390.282 casos, dels quals 356.487 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 58 noves morts i el total acumulat és de 16.946: 10.493 en hospitals o sociosanitaris (+23), 4.383 en residències (+5), 977 en domicilis (ídem) i 1.093 no classificats (+30). Entre el 19 i el 25 de desembre s'han declarat 237 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 217.

En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.615 persones. La setmana anterior, del 12 al 18 de desembre, n'hi va haver 1.522.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 49 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 25.071. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 27.559. En total, han mort 7.726 persones, 39 més que les declarades fa 24 hores.



Regió de Girona: l'Rt baixa d'1

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 40.172 (386 casos més) i pugen a 43.018 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.310 persones en aquest territori, cinc més que les declarades fa 24 hores. Entre el 19 i el 25 de desembre es van declarar 41 defuncions, 35 la setmana anterior. Hi ha 76 vacunats.

El risc de rebrot baixa 64 punts, fins a 375, mentre que la setmana del 12 al 18 era de 578. L'Rt baixa més d'una dècima en 24 hores i se situa en 0,89 (1,51 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 191 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 438 (403 en l'interval anterior).

Hi ha 214 ingressats actualment, un més que en el balanç anterior. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 206 (entre el 19 i el 25 de desembre), pels 200 de la setmana anterior.



Regió sanitària de Barcelona: baixen l'RT i el risc de rebrot

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 78.835 (+709), xifra que s'eleva a 88.153 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.391 persones a l'àrea, 8 més que fa 24 hores.

El risc de rebrot baixa 49punts i se situa en 380. El de la setmana del 12 al 18 de desembre era de 353. L'Rt baixa fins a 1,23, per sota de la velocitat de la setmana anterior (1,53), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 171 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 317, mentre que en el període anterior era de 236. El 6,11% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 296 persones ingressades, 13 més. Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 19 al 25 de desembre es van notificar 56 morts i hi havia 246 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 46 i hi havia 221 hospitalitzats.

Des d'aquest dimarts Salut informa també del total de persones vacunades, que a la regió de Barcelona són 59.



Regió metropolitana nord: l'Rt baixa d'1

La regió metropolitana nord suma 89.617 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (668 més que en l'últim balanç) i 97.012 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.846 morts des de l'inici de la pandèmia, quatre més que les declarades fa 24 hores. En aquesta regió hi ha 161 vacunats.

El risc de rebrot baixa 22 punts, fins a 265. Durant l'interval de set dies anterior era de 351. La velocitat de propagació del virus baixa a 0,97 (-0,04). La setmana del 12 al 18 va ser d'1,41.

Actualment la taxa de confirmats per PCR o TA és de 127 per cada 100.000 habitants. El percentatge de positivitat de les proves és de 4,57%. La incidència a 14 dies està en 280 (258 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, ara hi ha 449 pacients ingressats, un més que en l'anterior balanç.

Entre el 19 i el 25 de desembre hi havia 426 pacients ingressats i es van declarar 41 defuncions. La setmana anterior els ingressats eren 412 i es van declarar 46 defuncions.



Regió metropolitana sud: l'Rt baixa cinc centèsimes (1,24)

La regió metropolitana sud suma un total de 61.459 casos confirmats per PCR o TA (495 més que en les darreres hores) i 68.588 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.999, 8 defuncions en les darreres hores. Entre el 19 i el 25 de desembre es van declarar 38 defuncions, per les 39 de la setmana anterior. Hi ha 84 vacunats.

El risc de rebrot baixa 28 punts en 24 hores i està en 359. En el període del 12 al 18 de desembre va ser de 330. La velocitat de propagació del virus baixa cinc centèsimes en un dia fins a 1,24. Aquest indicador estava en l'1,49 en l'interval del 12 al 18 de desembre.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 158 per cada 100.000 habitants. El 6,58% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 295 (225 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 276 ingressats per covid (+18).

Entre el 19 i el 25 hi havia 247 ingressats, pels 236 de la setmana anterior.



Catalunya central: el risc de rebrot cau 43 punts (464)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 26.633 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 278 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 29.791 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.949 persones en aquesta regió, 3 més que les declarades fa 24 hores. S'han notificat 22 defuncions entre el 19 i el 25 de desembre, per les 24 de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 86 vacunats.

El risc de rebrot baixa en 24 hores 43 punts, fins a 464. La setmana anterior era menys elevat, de 414. La taxa de reproducció del virus baixa en un dia cinc centèsimes i està en l'1,19 (la setmana del 12 al 18 era d'1,20). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 204. La incidència a 14 dies és de 390, pels 362 de la setmana del 12 al 18 de desembre. El 7,11% de les proves donen positiu.

La regió té 160 persones ingressades (-6). En la setmana del 19 al 25 eren 145 els ingressats, mentre que en l'interval anterior n'eren 117.



Camp de Tarragona: l'Rt baixa sis centèsimes (1,24)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 22.711 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 169 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 23.687. En aquesta regió han mort 694 persones, una més que les declarades fa 24 hores. Es van registrar 18 defuncions entre el 19 i el 25 de desembre, i 10 la setmana anterior. Hi ha 111 persones vacunades.

El risc de rebrot baixa 23 punts en les darreres 24 hores i se situa en 358, per sobre de la setmana anterior, quan era de 312. L'Rt baixa sis centèsimes fins a l'1,24, mentre que en l'interval anterior era d'1,41. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 163 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 297, mentre que l'interval anterior era de 236. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 6,33%.

Segons les últimes dades, hi ha 178 pacients ingressats (+7). Entre el 19 i el 25 de desembre hi va haver 158 ingressats, 144 la setmana anterior.



Terres de l'Ebre: l'Rt baixa d'1

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 5.658 casos confirmats per PCR o antígens, 63 més que en el balanç anterior, i 5.907 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 128 persones, cap més que en el balanç anterior. Entre el 19 i el 25 de desembre es van notificar 6 morts, 1 en l'interval anterior. Hi ha 81 vacunats.

El risc de rebrot baixa 52 punts i se situa en 189, més elevat que el de la setmana anterior, quan era de 267. D'altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 19 i el 25 de desembre és de 84 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 198, pels 172 de la setmana anterior. El 3,88% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt baixa d'1,27 a 0,99 en 24 hores, mentre que la setmana anterior era d'1,64. Segons l'últim balanç, hi ha 28 persones ingressades (+1). Entre el 19 i el 25 de desembre hi havia 25 hospitalitzats, els mateixos en l'interval anterior.



Regió de Lleida: l'Rt puja tres centèsimes (1,11)

A la regió sanitària de Lleida, hi ha 21.920 casos confirmats per PCR o antígens, 110 més. Són 22.723 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 460 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia (quatre més que en el balanç anterior). Entre el 19 i el 25 de desembre es van notificar 13 defuncions, per les 14 de la setmana anterior. Hi ha 65 vacunats.

Pel que fa al risc de rebrot, puja 3 punts i se situa en 340, per sota del registrat la setmana anterior (350). La velocitat de propagació puja 3 centèsimes en 24 hores, fins a l'1,11, mentre que la setmana anterior era de 1,32. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 153 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 309 (276 en l'interval anterior). El 5,39% de les proves donen positiu.

Actualment, hi ha 95 pacients als hospitals, 4 més que fa 24 hores. Entre el 19 i el 25 de desembre els ingressats eren 89, pels 80 de l'interval anterior.



Alt Pirineu i Aran: 24 noves morts

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 3.518 casos confirmats per PCR o TA, 21 més, i 3.714 sumant totes les proves. Un total de 102 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, 24 més que fa 24 hores. El risc de rebrot baixa 94 punts, fins als 859, mentre que el de la setmana del 12 al 18 de desembre se situava en els 1.140. Hi ha 79 vacunats.

En paral·lel, l'Rt també baixa, d'1,13 a 1.07. En l'interval anterior estava en el 1,76. La taxa de confirmats per PCR és de 395 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 815, pels 665 de l'interval anterior. El 8,59% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 20 pacients ingressats (+2). Entre el 19 i el 25 de desembre hi havia 15 ingressats i 2 defuncions, mentre que en el període anterior van ser 21 els hospitalitzats i 2 les defuncions.



Puigcerdà, Vilafranca del Penedès i Valls, municipis amb més risc de rebrot

Puigcerdà es manté com el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.340, tot i que ha baixat. En segona posició hi ha Vilafranca del Penedès, amb 897, i en la tercera Valls, amb 720. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Valls (2,18), Amposta (2,13), i Vilafranca del Penedès i Canovelles, amb 2,09 totes dues. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (2.434), Vilafant (741) i Banyoles (657).