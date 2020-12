El Procicat no incrementa les restriccions per Cap d'Any i les manté una setmana més

El Procicat no incrementa les restriccions per Cap d'Any i les manté una setmana més EMPORDA.INFO

El comitè tècnic de Protecció Civil ha decidit aquest dilluns mantenir les restriccions ja establertes per Nadal i no incrementar-les per Cap d'Any, com s'havia especulat. D'aquesta manera, el toc de queda es manté a la 1 de la matinada pel dia 1 i els sopars del dia 31 han de ser d'un màxim de deu persones de dues bombolles diferents. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha demanat que se segueixin les recomanacions i que no es poden relaxar les mesures tot i haver començat la campanya de vacunació de la covid.