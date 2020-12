Protecció Civil activa la prealerta per fort onatge al litoral català

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Pla territorial de protecció civil -el Procicat- a causa del fort onatge previst al litoral català a partir d'aquest diumenge a la tarda i fins dimarts.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha advertit que hi haurà núvols més espessos arribarà al final de diumenge al nord-est, acompanyats de pluges i nevades febles.

A més, dissabte a la tarda es va desactivar l'alerta del Ventcat, però es manté en fase de prealerta perquè s'esperen ràfegues intenses fins dilluns.



La borrasca Bella

La borrasca anomenada 'Bella' pel servei meteorològic britànic (Met Office) té el seu centre situat al nord de les Illes Britàniques i es desplaçarà cap al sud aquest diumenge, i cap a l'est aquest dilluns, a mesura que perdrà intensitat.

A partir d'aquest mateix diumenge, i durant els primers dies de la propera setmana, els seus efectes es sentiran sobre la península Ibèrica i Balears, amb el mal estat de la mar, vents forts i precipitacions, especialment a l'extrem nord peninsular, segons l'avís especial de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), emès aquest diumenge a les 13.30 hores.

Durant aquest diumenge a la tarda, penetrarà per Galícia un front fred molt actiu associat a 'Bella', que recorrerà la península de nord a sud aquest dilluns.

El més important d'aquesta situació serà l'estat de la mar, especialment al litoral de Galícia i al Cantàbric, on a partir de diumenge a la tarda i durant aquest dilluns s'arribarà als de 8 a 10 metres d'alçada de les onades de mar combinades i vents que poden arribar a tenir força de 8 a 10.

També al Mediterrani, tot i que amb menys intensitat, hi haurà temporal, on es preveuen vents de força 7 a 8 i una alçada d'onades que poden arribar de 4 a 5 metres, especialment a Balears, on s'esperen vents de força 8 i les onades més altes podrien aconseguir els 8 o 9 metres.

Un altre factor destacat serà el vent de component oest, que es refermarà a partir d'aquesta tarda, i es mantindrà durant gran part del dia de demà amb el pas del front, que bufarà amb intervals de fort i ratxes molt fortes, sobretot al Cantàbric, on probablement se superaran els 110 km/h al litoral i a zones altes.

En altres zones del nord i est peninsular, i a Balears, s'aconseguiran els 70-90 km/h, sobretot a zones muntanyenques, on es poden superar els 100 km/h a les cimeres.

El vent minvarà a partir de les últimes hores de dilluns i al llarg de dimarts i dimecres, si bé es mantindrà encara el mal estat de la mar al Cantàbric.

Les precipitacions seran més abundants al nord-oest i al Cantàbric, i perdrà intensitat cap al sud i l'est. La cota de neu descendirà fins a uns 600/1.000 metres després del pas del front a la meitat nord peninsular, motiu pel qual s'esperen nevades als principals sistemes muntanyencs.

Dimarts i dimecres persistiran les precipitacions, principalment a l'extrem nord. Aquesta situació deixarà acumulacions de neu importants a zones muntanyenques del nord peninsular.

Segons informa l'AEMET, s'espera que la depressió 'Bella' s'allunyi cap al nord d'Europa a partir de dimecres.