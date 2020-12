Les crítiques al discurs del Rei i la Covid marquen l'ofrena floral a Macià

Com cada any, els representants polítics s'han donat cita al cementiri barceloní de Montjuïc durant l'ofrena anual davant la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià en l'homenatge per la seva mort el dia de Nadal de 1933.

Pere Aragonès, ha titllat d'"allunyat de la realitat" el discurs que ahir dimecres a la nit va pronunciar el rei Felip VI. Després de l'ofrena floral del Govern a la tomba de l'expresident Francesc Macià, Aragonès ha criticat que el monarca va oferir un discurs de Nadal "que no es desmarca de la corrupció i que va parlar de la dictadura com a una època de desavinences". El rei no va esmentar la situació del seu pare i rei emèrit, Joan Carles I, que va fugir als Emirats Àrabs Units i que recentment ha regularitzat la seva situació amb Hisenda. "L'únic discurs que ens pot interessar de Felip VI és quan anunciï la fi de la monarquia", ha dit Aragonès.

El president del Parlament Roger Torrent ha volgut enviar un missatge d'esperança de cara a 2021 i després d'això ha comentat el discurs de Rei. "Sentir al monarca parlar de principis ètics posa de manifest la decadència d'el règim del 78", ha dit. El representant d'Òmnium, Marcel Mauri, ha volgut destacar en el seu parlament els valors de Macià "que van fer que els catalans i les catalanes fossin iguals". "Tot i això, és el quart any que el nostre president no pot aquesta aquí perquè segueix empresonat injustament", ha dit.

La líder de JxCat al Congrés i candidata de la formació a les eleccions del 14-F, Laura Borràs, ha acusat el rei Felip VI de ser "còmplice" de la situació del seu predecessor, Joan Carles I. "Ni tan sols va esmentar el seu pare, el rei fugit, que s'afanya a regularitzar la seva situació fiscal però no fa res per regularitzar la seva situació democràtica", va dir, sobre les paraules que el monarca va pronunciar ahir dijous a la nit. Per a Borràs, Felip VI va fer un discurs "absolutament buit de contingut polític, un discurs de circumstàncies" i li ha retret no haver fet cap "propòsit d'esmena".

Quim Torra, ha manifestat la importància de seguir realitzant l'homenatge a Macià per la seva "exemple de vida lluitant sempre per l'ètica" després de recordar el discurs de l'Rei de Nadal. "És impossible que Catalunya tingui el benestar que els seus ciutadans exigeixen i mereixen si no tenim independència per poder gestionar els recursos", ha dit Torra. Després d'això ha desitjat una "festa íntima" a tots els catalans per intentar mitigar els efectes i l'expansió del covid. Per la seva banda, Pere Aragonès, ha volgut recordar a Macià com a referent per a tots els catalans. "Macià ja va dir que no es podia vèncer a un poble sense vèncer la seva voluntat", ha recordat. "A Catalunya no ens venceran. Ens hem de fer hereus de la lluita de Macià", ha tancat.



La líder i candidata de el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) a les eleccions catalanes, Marta Pascal, la afirmat que el missatge nadalenc de Rei va tenir "insensibilitat i poca capacitat de tenir empatia cap a les famílies que estan patint". Sobre el fet que Felip VI va demanar responsabilitat individual als ciutadans enfront de la pandèmia de l'coronavirus, Pascal ha considerat "lamentable que es permeti donar lliçons de moralitat".



El candidat de Demòcrates a les eleccions catalanes, Toni Castellà, ha defensat aquest divendres que el referèndum de l'1-O "està vigent, no és reinterpretable. Cap líder o diputat pot interpretar aquell mandat". "No ens queda més que fer efectiu que Catalunya és una república independent. Considerem que les properes eleccions no poden ser autonòmiques, com si no hagués passat res", ha afegit.