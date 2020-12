La vacunació a Catalunya començarà en una residència de cada regió sanitària

La vacunació de coronavirus a Catalunya s'iniciarà diumenge en una residència de cada regió sanitària, començant per la 'Feixa Llarga' de L'Hospitalet de Llobregat, en què ara no hi ha casos.

Els consellers d'Interior i de Salut, Miquel Sàmper i Alba Vergés, han comparegut aquest dijous 24 de desembre en roda de premsa amb el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.Vergés ha dit que hi haurà "equitat territorial" en les vacunacions i que els criteris d'elecció de les primeres residències ha estat que siguin "verdes, públiques i grans", i amb una casuística que no sigui la més complexa per començar.

Fa uns dies es va fer una crida per fer-ho amb 500 infermeres i 150 administratius: hi van respondre més de 5.000 infermeres, i aquest dimecres es va formar a 2.110 infermeres i a 506 administratius i administratives, unes xifres que Vergés considera "importants".



Des de dilluns 28

A partir del dilluns 28 de desembre es rebran a Catalunya 60.000 dosis que es començaran a posar cada dimarts, amb la intenció de donar una primera dosi a totes les residències, i, tres setmanes després, començar amb una segona.

La primera etapa de vacunacions a Catalunya durarà fins al març, i després de les residències arribarà el torn dels professionals sanitaris; després, la població de més de 80 anys, i a continuació la resta de la societat.