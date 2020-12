Aragonès nega que l'indult als presos del procés sigui «moneda de canvi»

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va afirmar que els republicans no plantegen els indults dels presos de l'1-O com una «moneda de canvi» en negociacions polítiques. Després que en l'informe desfavorable de la fiscalia de l'indult per als presos independentistes s'hagi apuntat que aquest element no pot ser una «moneda de canvi» per a acords parlamentaris, Aragonès va negar que sigui així en una entrevista a la Cadena Ser. El també vicepresident del Govern amb funcions de president va carregar contra els fiscals per tenir un «posicionament polític» i va defensar que la seva «professionalitat i imparcialitat està posada en dubte». També va criticar que hi hagi aparells de l'Estat que tinguin un perfil «ideològic marcat».

Sobre les eleccions del 14 de febrer, Aragonès va manifestar que el Govern treballarà en «tot el que estigui a les seves mans» perquè tothom pugui votar «amb totes les garanties».