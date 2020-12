Argimon creu que s'haurà de replantejar la mobilitat i aposta per un perimetratge comarcal "efectiu"

El secretari de Salut Pública, el doctor Josep Maria Argimon, creu que s'haurà de replantejar la mobilitat "en algun moment o altre" davant de la situació actual de la Covid-19 a Catalunya. En una entrevista a Rac1, Argimon ha apostat per mesures "generals per a tot el territori i un perimetratge comarcal que sigui efectiu", que permeti anar "a una alta comarca per raons essencials i no per anar a segones residències". Amb tot, no ha volgut entrar a especular sobre eventuals noves restriccions en espera que s'anunciïn, si calen, el dia 28, data fixada pel Govern per a la revisió de les mesures. Argimon adverteix que la situació actual, amb més de 12.000 casos a la setmana i 332 pacients a l'UCI, és "poc sostenible" per al sistema sanitari.