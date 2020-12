La Residència Fiella de Tremp, sense cap resident positiu després que els 10 darrers usuaris hagin acabat l'aïllament

Aquest diumenge han acabat l'aïllament els 10 darrers residents amb covid-19 que quedaven a la Residència Fiella de Tremp. D'aquesta manera i segons les dades facilitades per Salut, al centre ja no hi ha cap usuari amb coronavirus. Tot i així, a l'Hospital Comarcal de Tremp encara hi ha 6 usuaris positius i també n'hi ha un més a Guissona. Pel que fa la xifra de treballadors afectats pel virus actualment n'hi ha 30, un menys que dissabte.

El brot de covid-19 que es va detectar al centre ara fa un mes ha causat 60 morts d'un total de 143 residents. Així mateix, aquest divendres van començar les visites de familiars als usuaris del centre, ja que la residència ja té la categoria taronja.