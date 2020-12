El Govern fixa un responsable sanitari a cada col·legi el 14-F

El Govern fixa la figura d'un responsable sanitari a cada un dels col·legis electorals de cara a les pròximes eleccions del 14 de febrer. Així ho va assegurar el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, en la roda de premsa posterior a la reunió que l'executiu català va celebrar ahir.

Durant la seva intervenció, Solé va insistir que la primera opció del Govern passa per celebrar els comicis el 14-F i que l'aprovació de noves mesures «reafirma aquesta voluntat». D'altra banda, Solé va anunciar que el pressupost de les pròximes eleccions serà de 20,5 milions d'euros, un 64% més respecte a les anteriors. Aquesta quantitat inclou despeses habituals, però s'hi suma la compra de gels o mascaretes i la contractació de serveis de desinfecció.

En línia amb aquestes decisions, Solé també va remarcar que en les pròximes eleccions es fomentarà el vot per correu, tot facilitant la seva sol·licitud de forma telemàtica. Alhora, va assegurar que el Govern vetllarà perquè tots els ciutadans rebin a casa seva una tramesa única amb totes les butlletes. «Amb això volem reduir la interacció social i que, en el cas del vot presencial, el ciutadà pugui tenir preparat el vot des de casa», va comentar Solé.

D'altra banda, el conseller d'Acció Exterior va recordar les propostes que van sorgir de la reunió de la taula de partits celebrada dilluns, una trobada on el Govern va trobar «una bona predisposició». Des de l'executiu veuen amb bons ulls mesures com una votació per franges horàries o el fet de no allargar la jornada electoral.

Durant la roda de premsa, Solé també va ser preguntat per si els col·lectius de població més vulnerables –sobretot els majors de 65 anys– poden ser exclosos de formar part d'una mesa electoral. En relació amb aquesta qüestió, Solé va comentar que formar part d'una mesa electoral «és una obligació, però també és un dret». En aquest sentit, va subratllar que el Govern ha demanat a la Junta Electoral Central que tingui en compte «l'excepcionalitat del moment». «Demanarem a la Junta Electoral que sigui sensible amb la situació, però la decisió final és seva», va comentar Solé.

Finalment, el conseller d'Exteriors va anunciar que traslladarà a la Junta Electoral Central una nova petició per facilitar el vot des de l'exterior. Anteriorment, el Govern va demanar a la junta que facilités un enviament d'informació genèrica als ciutadans residents a l'exterior abans de l'aprovació de les candidatures per tal que, un cop aprovades, es poguessin agilitzar els tràmits per emetre el vot. «La proposta va ser rebutjada, i això vol dir que el vot exterior continua tenint les mateixes dificultats que abans», va lamentar Solé. «Malgrat tot, insistirem», va afegir.

En paral·lel, la portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, va deixar a mans del Consell Interterritorial de Sanitat, que es reuneix avui, el debat sobre la pretensió del Govern de la Generalitat de vacunar els membres de les meses electorals de les eleccions del 14-F. Segons Montero, el Consell Interterritorial «vetllarà per la correcta igualtat en la vacunació a tots els territoris i perquè hi hagi un protocol comú» i les consultes específiques sobre qüestions com aquesta s'han d'abordar en aquest escenari o bé en les comunicacions bilaterals entre el Govern de la Generalitat i el Ministeri de Sanitat. «El Consell Interterritorial és el que aprofundeix en totes aquestes qüestions concretes», va dir.

Un total de 5.623.962 electors estan cridats a participar en les eleccions catalanes convocades per al pròxim 14 de febrer. La xifra total representa un increment de l'1,24% (69.979 electors) pel que fa a les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017. Prop de 211.668 votants participaran per primera vegada en unes eleccions al Parlament, en haver assolit la majoria d'edat. Del conjunt d'electors, 5.368.875 viuen a Catalunya, mentre que 255.087 són residents a l'estranger.