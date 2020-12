Fiscalia veu «homicidi imprudent» al geriàtric de Tremp

Fiscalia ha ordenat investigar la gestió de la residència Fiella de Tremp en veure indicis de delicte, després de la mort de 61 usuaris pel brot de coronavirus detectat fa unes setmanes. Segons un comunicat de fiscalia, s'ha demanat als Mossos d'Esquadra que investiguin si la direcció del centre hauria comès un delicte d'homicidi imprudent i també un altre contra la seguretat del treball. La justícia ordena la investigació una vegada ha rebut els informes de Salut respecte al brot d'aquesta residència que compta amb 150 usuaris, dels quals més d'un 37% han mort arran de virus. Una xifra que fiscalia considera «totalment extraordinària» en comparació amb altres residències i que pot suposar un indici de «greus disfuncions de funcionament».

A més a més dels morts pel virus, a la residència de Tremp hi ha 42 treballadors d'un total de 65 que han esta contagiats amb la COVID-19.

Als informes que l'Administració ha enviat a fiscalia hi figuren, segons fonts judicials «importants dèficits organitzatius» que constitueixen un indici de possibles delictes d'homicidi per imprudència i contra la seguretat en el treball, per la qual cosa a dia d'avui s'han ordenat les diligències d'investigació penal, per esbrinar les possibles responsabilitats de la direcció del centre de la capital del Pallars Jussà.

D'altra banda, el brot que des de fa un mes afecta residència ha causat una nova mort, de manera que el total d'usuaris que han perdut la vida des de l'inici del brot és de 61.