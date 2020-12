Comença el termini per demanar el vot per correu per a les eleccions del 14-F

Comença el termini per demanar el vot per correu.

Des d'aquest dimarts i fins al 4 de febrer els ciutadans ja poden demanar el vot per correu per a les eleccions del 14-F. Les persones que optin per aquesta opció obtindran una inscripció al cens electoral català, la qual els permetrà votar en aquests pròxims comicis. Les sol·licituds es poden fer de forma telemàtica, o bé presencialment en qualsevol oficina de Correus. En el primer dels casos, la persona interessada haurà d'acreditar-se mitjançant una firma electrònica, el DNI electrònic i els certificats IDCAT i T-CAT.

Pel que fa a la sol·licitud presencial a les oficines, s'haurà de fer ensenyant el DNI, el passaport o bé el carnet de conduir. Per tal d'agilitzar el procés, Correus oferirà l'opció de demanar cita a través de la seva aplicació virtual i la pàgina web de l'entitat. Un cop recopilades les peticions, les delegacions provincials corresponents de l'Oficina del Cens Electoral enviaran als sol·licitants – entre el 25 de gener i el 7 de febrer – la documentació necessària per poder exercir el seu vot.

Correus ha recordat que l'opció telemàtica permet «evitar desplaçaments» i «minimitzar el contacte social». Tot i això també han subratllat que treballen per oferir «les garanties necessàries» en tots els tràmits que s'hagin de dur a terme per tirar endavant el procés electoral.