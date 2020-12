Els Mossos llancen una campanya per donar consells a empreses de repartiment i prevenir furts

Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa una campanya per donar consells de seguretat a les empreses de repartiment de compres en línia per evitar furts i robatoris a l'interior dels vehicles mentre fan les entregues.

Segons ha informat el cos aquest diumenge en un comunicat, aquests delictes han augmentat aquests darrers mesos i, a més de provar d'implementar la detecció i les detencions dels autors, els agents també treballen en la prevenció.

L'acció consisteix en xerrades a qualsevol empresa de repartiment de paqueteria per donar-li consells per al seu dia a dia, com evitar transportar càrregues a la cabina del conductor, comprovar que el vehicle estigui ben tancat i no deixar les claus posades.