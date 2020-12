La mobilitat fora de comarca per visitar familiars o gent propera es limita del 23 de desembre al 6 de gener

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) limita la mobilitat fora de comarca per visitar familiars o gent propera del 23 de desembre al 6 de gener. Així ho especifica la resolució aprovada pel Procicat i publicada aquest dissabte, on també s'apunta que s'ha de fer mantenint la bombolla de convivència i complint les mesures de seguretat relatives a reunions i trobades familiars de caràcter social. El document justifica la restricció "com una mesura per fer front a la concurrència de gent en període vacacional, que afavoriria a priori el moviment, i amb aquest, la interacció".

El DOGC reafirma la limitació de 6 persones per trobada i l'amplia fins a 10 els dies 24,25,26 i 31 de desembre, i l'1 i el 6 de gener, amb un màxim de dues bombolles de convivència.

El toc de queda es manté entre les 22h i les 6 del matí, amb l'excepció de la nit de nadal i Cap d'any, que s'allarga fins a la 1 de la matinada, i la nit de Reis, que es fixa a les 23h.