La Guàrdia Urbana desallotja una festa amb 135 persones on no es respectaven les mesures de seguretat

Pla general de la discoteca de l'Eixample de Barcelona on es van desallotjar més d'un centenar de persones aquest dissabte el 20 de desembre del 2020 | Guàrdia Urbana de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar aquest dissabte una festa a Barcelona amb 135 persones on no es respectaven les mesures de seguretat derivades de la pandèmia de la covid-19. La celebració es va fer en una discoteca del barri de l'Eixample, on els assistents s'agrupaven en diferents taules sense respectar les distàncies i consumien tabac al seu interior. A més, els agents van poder constatar que l'establiment presentava diverses deficiències en matèria de seguretat i prevenció de riscos. El cos va estendre una acta d'inspecció detallant les infraccions i anomalies detectades, i es va desallotjar les persones que restaven al local.