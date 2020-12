Decauen 50 lleis en tràmit pel final de la legislatura al Parlament

Un total de 50 iniciatives legislatives -9 projectes i 41 proposicions de llei- decauran aquesta setmana per la convocatòria automàtica d'eleccions a Catalunya, de manera que el Parlament les haurà de començar a tramitar de nou en la propera legislatura si els grups les volen tirar endavant.

El nombre d'iniciatives que quedaran a mitges durant la XII legislatura -que acabarà demà, gairebé un any abans del previst, fruit de la inhabilitació de Quim Torra com a president- supera la xifra de 32 lleis -20 impulsades pels grups i 12 pel Govern- que s'han aprovat en aquests últims tres anys.

Si en el proper període de sessions, després de les eleccions previstes per al 14-F, els grups decidissin tornar a impulsar les propostes que han decaigut, formalment haurien de començar els tràmits des de zero, encara que de vegades es pacta aprofitar la feina feta amb anterioritat, sobretot quan el procés està avançat. Per exemple, això va ser el que va passar amb la llei contra el malbaratament alimentari, que havia quedat a mitges pel final abrupte de l'anterior legislatura, motivat per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució; amb la nova cambra ja en marxa, es va registrar de nou la iniciativa i els grups van acordar fer servir el treball anterior com a base per a la norma, que es va aprovar a principis d'any.

Una de les proposicions que morirà sense ni tan sols haver superat el debat a la totalitat serà la polèmica llei de cambres presentada per JxCat i ERC, que pretén regular el finançament i la representativitat d'aquests ens i que rebutgen tant patronals com sindicats. Tampoc arribaran a votar-se en ple les modificacions de la Renda Garantida de Ciutadania impulsades pels comuns i la CUP, que introduïen canvis demandats per entitats socials.