Aquestes són les empreses que s'acomiaden dels plàstics d'un sol ús

Segons Greenpeace, cada any arriba als oceans una quantitat de plàstic equivalent a 1.200 vegades el pes de la Torre Eiffel. Roba, material de construcció i fins i tot productes cosmètics; tots ells amb alguna mena de component procedent del plàstic; encara que el que més tenim present són les bosses d'anar a comprar o les ampolles.

L'any passat Nacions Unides va arribar a un acord global amb més de 200 països per a reduir els plàstics d'un sol ús. Cada vegada més, un major nombre d'empreses se sumen al repte de deixar-lo d'utilitzar, com demostren recents experiències de marques com Bezoya, Damm o Ferrero.



Bezoya: beure en ampolles 100% reciclades

La marca d'aigua que presideix Tomás Pascual compta en l'actualitat amb més del 90% dels formats compostos per ampolles de plàstic 100% reciclades. Per què no tot? Segons la companyia, perquè no es genera suficient material d'aquest tipus per a poder proveir a la indústria. "Nosaltres hem de portar el plàstic reciclat de fora", compte el director de Negoci d'Aigües de Pascual, Javier Peña.

Bezoya té una col·laboració amb Plastic Pack, una multinacional a la qual compren tot el material reciclat de les seves ampolles. "Tenen intenció d'invertir a Espanya perquè hi ha una demanda important. Seria una planta revolucionària, perquè canviaria el model de reciclatge mecànic a químic, que és menys costós en termes d'energia i produeix un plàstic millor», explica Peña. "No tot el que es recicla serveix per a l'alimentació", adverteix.

L'únic format de la companyia que encara no és del tot 'verd' és precisament, el més venut, l'ampolla de 1,5 litres. Aquesta es fabrica amb un 50% de plàstic reciclat i l'objectiu és aconseguir el 100% l'any 2022.

La companyia estima que la seva aposta per l'ús d'energies 100% netes, residus zero i transport sostenible ha aconseguit evitar durant l'exercici 2020 una emissió de CO2 equivalent al combustible de 3.000 cotxes estàndard dièsel durant un any o el consum elèctric emprat per aproximadament unes 3.728 llars espanyoles.



La fi de les anelles de plàstic de Damm

Una altra empresa pionera en envasos sostenibles és Estrella Damm. La cervesera, presidida per Demetrio Carceller ha començat a produir la totalitat de les anelles que uneixen les seves llaunes amb cartó 100% biodegradable. S'estima que aquest canvi suposa estalviar més de 260 tones de plàstic a l'any.

"Les anelles estan fabricades amb fibres 100% naturals provinents d'arbres gestionats de manera sostenible", explica el director de Màrqueting, Exportació i Comunicació de Damm, Jaume Alemany.

Aquesta iniciativa va començar a l'inici de l'any de manera experimental en tres cadenes de supermercats. Després del seu rotund èxit, el pla de Damm era ampliar-lo a tots els establiments, però la pandèmia va retardar el procés. D'aquesta manera, s'ha hagut d'esperar fins a l'1 de desembre per tal de portar a tota Espanya les llaunes amb anelles de cartó. "Avui dia el 65% dels nostres envasos són reutilitzables i el 100% reciclables", assegura Alemany.

El compromís amb el medi ambient de Damm també se centra en la importància de tancar cicles de producció i evitar que els residus acabin com a escombraries. Per aquest motiu, col·labora amb desenes de granges per a destinar com a aliment per a les vaques el resultant del procés de cocció del malt i l'arròs durant l'elaboració de la cervesa.



El daurat de Ferrero, reutilitzable en cinc anys

Ferrero se suma al repte dels envasos sostenibles a través dels seus programes 'Ferrero Farming Values' (FFV), amb els quals es compromet a «un subministrament totalment sostenible de les matèries primeres», asseguren des de la companyia; però també, donant importància a la producció de plàstics. Per a això, la marca italiana ha posat en marxa a França un programa pilot, al costat de Loop i Carrefour, l'objectiu del qual és reutilitzar els famosos pots de Nutella i, des de fa un temps, l'embolcall del seu producte Kinder Happy Hippo ja és 100% reciclatge. "Ens vam proposar analitzar l'ús de bioplàstics en els nostres envasos per tal de limitar el consum de materials no renovables. Tant és així que el nostre objectiu se centra en el fet que tots els envasos siguin 100% reutilitzables, reciclables o compostables l'any 2025", afirmen des de Ferrero, la directora general dels quals a Espanya és Antonella Sottero.