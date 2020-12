Salut reforça els CAP de Figueres, l'Escala i Roses

El Departament de Salut ha començat els tràmits per instal·lar espais annexos a més d'un centenar de centres d'atenció primària (CAP) de tot Catalunya per poder-hi fer l'activitat relacionada amb la covid-19 i diferenciar-la de la que no té relació amb la pandèmia. En concret, s'instal·laran mòduls per fer proves PCR, tests ràpids, identificació de contactes o exploracions i garantir que els CAP puguin tenir "espais diferenciats per patologies, per assegurar una major seguretat de professionals i ciutadans". Aquests mòduls estan pensats per als CAP amb dificultats d'espai i es preveu que entrin en funcionament a partir del gener. Estaran en zones properes als CAP i seran gestionats pels mateixos equips d'atenció primària.

A la comarca de l'Alt Empordà, Salut ha aprovat reforçar els CAP Ernest Lluch de Figueres, el CAP Roses i el CAP l'Escala.

El desplegament d'aquests mòduls forma part del Pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària, amb l'objectiu d'oferir més espai i confort a la ciutadana i crear circuits diferenciats entre covid i no-covid, que compta amb una inversió total de 300 milions d'euros fins al 2022.



Distribució dels mòduls per regió sanitària



A la Regió Metropolitana Nord es construiran, de moment, 6 mòduls que donaran suport als CAP següents: CAP Argentona, Argentona; CAP Doctor Barraquer, Sant Adrià de Besòs; CAP Barri Llatí, Santa Coloma de Gramenet; CAP Sant Cugat, Sant Cugat del Vallès; CAP Sant Roc-El Gorg, Badalona, i CAP Sant Llàtzer, Terrassa. En tots els casos s'ocupa sòl propi.

A la Regió Sanitària Metropolitana Sud està prevista la instal·lació de 18 mòduls de suport que s'ubicaran al costat dels CAP següents: CAP Abrera, Abrera; CAP Pou Torres, Begues; CAP Can Bou, Castelldefels; CAP La Gavarra, Cornellà de Llobregat; CAP Cunit, Cunit; CAP Ramona Via, el Prat de Llobregat; CAP Lluís Millet, Esplugues de Llobregat; CAP Dr. Bartomeu Fabré Anglada, Gavà; CAP Amadeu Torner, l'Hospitalet de Llobregat; CAP La Florida, l'Hospitalet de Llobregat; CAP La Granja, Molins de Rei; CAP Olesa, Olesa de Montserrat; CAP Pallejà, Pallejà; CAP Sant Andreu de la Barca, Sant Andreu de la Barca; CAP Sant Just, Sant Just Desvern; CAP Sitges, Sitges; CAP Vilafranca Nord, Vilafranca del Penedès, i CAP Sant Joan, Vilanova i la Geltrú.

A la Regió Sanitària Barcelona s'ha acordat instal·lar 17 mòduls de suport a primària.



CAP Sant Rafael, CAP Horta, CAP Roquetes, CAP Casernes i CAP Ciutat Meridiana. I a l'àrea de salut dreta, al CAP Roger de Flor.

També s'instal·laran tres envelats als CAP Ramon Turró, CAP Maragall i CAP Sanllehy.

Els mòduls previstos a la Regió Sanitària Girona seran 14 i reforçaran el servei dels CAP de Cassà de la Selva, CAP Alfons Moré i Paretas, ABS Salt-2, CAP Can Gibert del Pla ABS Girona-2, CAP Ernest Lluch i Josep Masdevall a Figueres i Banyoles, CAP Doctor Joan Vilaplana, ABS Girona-4, CAP Roses, Blanes-2, CAP Llagostera, Girona, CAP l'Escala, Tordera, Sant Feliu de Guíxols i Canet de Mar.

S'ubicaran, en la seva majoria, en espais de titularitat municipal, gràcies a la col·laboració entre Salut i els ajuntaments. Així doncs, s'instal·laran en places, zones verdes i aparcaments annexos als CAP.

La instal·lació d'aquests espais modulars a la Regió Sanitària Lleida es farà en 12 CAP: CAP Balàfia-Pardinyes, CAP Cappont, CAP Eixample, CAP Onze de Setembre i CAP Primer de Maig, de la ciutat de Lleida, i als CAP d'Alcarràs, CAP Bellpuig, CAP Les Borges Blanques, CAP Balaguer, CAP Almacelles, CAP Agramunt i CAP Albatàrrec.

A la Regió Alt Pirineu i Aran, seran 6 mòduls, que s'instal·laran als CAP de La Seu, CAP El Pont de Suert, CAP Sort, CAP La Pobla de Segur, CAP Tremp i CAP Oliana.

A la Regió Sanitària Catalunya Central està prevista la instal·lació de 14 mòduls de suport que s'ubicaran al costat dels CAP següents: CAP Anoia, CAP Santa Margarida de Montbui; CAP Vilanova del Camí; CAP Torelló; CAP Osona, CAP Sant Fruitós de Bages; CAP Gironella; CAP Moià; CAP Navarcles; CAP Puig-reig; CAP Sallent; CAP Sant Joan de Vilatorrada, i CAP Santpedor.

A la Regió Sanitària Camp de Tarragona està prevista la instal·lació de 16 mòduls de suport que s'ubicaran al CAP de Constantí, CAP Doctor Sarró de Valls; al CAP La Selva del Camp; al CAP Les Borges Blanques; al CAP Llibertat de Reus; al CAP Montblanc; al CAP Mont-roig; al CAP Muralles; al CAP Pla Santa Maria; al CAP Reus 1-Reus 2; al CAP Sant Pere i Sant Pau de Tarragona; al CAP Sant Salvador; al CAP Tàrraco; al CAP Vandellòs-Hospitalet; al CAP Alcover, i al CAP Bonavista.

Per últim, a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre hi ha prevista la instal·lació d'un total d'11 mòduls de suport que s'ubicaran als CAP d'Alcanar, CAP L'Aldea, CAP L'Ametlla, CAP Baix Ebre, CAP Deltebre, CAP Flix, CAP Móra la Nova, CAP Roquetes, CAP El Temple de Tortosa, CAP Ulldecona i CAP La Sénia.