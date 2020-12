La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio se celebrarà aquest diumenge durant 15 hores

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio se celebrarà aquest diumenge en una edició dedicada al coronavirus amb més de 15 hores ininterrompudes de televisió i en què s'incentiva la donació a través dels canals telemàtics per la situació de la pandèmia.

Definida com l'edició "més necessària", La Marató no tindrà aquest any les tradicionals quatre seus telefòniques que comptaven amb centenars de voluntaris: es reconvertiran en un sistema digital de recepció que gestionarà personal especialitzat.

Per això, de manera excepcional aquest any el telèfon de la Marató no serà el canal principal per a les donacions, sinó que s'incentivaran la resta de canals de donació, com Internet, transferència, Bizum i caixers automàtics.

En la roda de premsa de presentació, el director de TV3, Vicent Sanchis, va explicar que aquesta edició no podia ser una Marató "normal", i ha recordat que es va canviar la temàtica, que al principi estava dedicada a la salut mental.

Sanchis va subratllar que La Marató vol aportar el seu "gra de sorra" a la lluita contra la pandèmia, i va dir que la convocatòria d'ajudes a la investigació s'obrirà aquest mateix dilluns perquè és una malaltia que no admet esperes.

Les activitats populars també s'han hagut de reconvertir, i en són unes 1.400 i la majoria seran virtuals, i el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, va explicar que durant tot el dia es farà servir el hashtag #tocaatothom.



Inici a la ràdio

Com és tradicional en els últims anys, La Marató començarà a la ràdio en l'espai 'El suplement', i a les 9.30 a TV3 començarà La Marató, que comptarà amb els presentadors Laura Rosel, Raquel Sans, Jordi Basté i Mònica Terribas.

Cada presentador estarà al matí en un lloc concret, com els hospitals Clínic i Sant Pau de Barcelona, i posteriorment el programa se centrarà al plató, al qual s'ha volgut dotar de calidesa amb la intervenció sobretot de testimonis, que configuren l'eix del programa.

La música estarà present durant tot el programa amb Obeses com la banda del programa i hi actuaran artistes que han participat en el disc de la Marató --del qual s'han venut 200.000 còpies--, i també hi haurà humor, amb gags de presentadors de la cadena inclosos.