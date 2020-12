JxCat retalla distàncies amb ERC a les portes de la precampanya

ERC guanyaria les eleccions previstes pel 14-F amb 35 escons, segons l'enquesta que ha publicat el CEO aquest divendres pel que fa a l'estimació directe de vots. JxCat seria la segona força amb una forquilla d'entre 30-32 diputats i diputades, seguida del PSC (25) i Cs, que cauria als 14-16 escons. La CUP n'obtindria 8-9, seguida del PPC (7-9). Els comuns serien la setena formació parlamentària amb 7-9 escons, i Vox irrompria al Parlament amb 4-6 diputats. El PDeCAT en podria treure 1, i el PNC es quedaria fora de l'hemicicle. La majoria independentista tindria una forquilla d'entre 73 i 77 diputats, pels 70 que té en la legislatura que acaba dilluns que ve. L'enquesta del CEO preveu una participació del 68%.

ERC guanyaria els comicis però el JxCat hi retalla distàncies. El CEO del 20 de novembre donava a la candidatura de Pere Aragonès 36-37 escons, una forquilla d'entre 7 i 8 més que JxCat. Ara, però, la formació de Laura Borràs estaria entre 3 i 5 diputats i diputades d'Esquerra. El PSC consolidaria la tercera força i el CEO li dona ara 25 escons, entre 2 i 3 més que ara fa un mes. Cs perdria una vintena de diputats respecte el 2017 i baixaria fins als 14-16 escons.

La majoria independentista augmentaria a una franja d'entre 73 i 77 escons pels 70 que té actualment -entre ERC, JxCat, CUP i PDeCAT. El sobiranisme, comptant els comuns, pujaria a 80-88 escons. El bloc unionista -PSC, Cs, PPC i Vox- aconseguiria entre 36 i 40 cadires al Parlament. D'aquesta manera, l'independentisme consolidaria la majoria absoluta -la marquen 68 escons.

A més, per primera vegada, l'independentisme superaria el 50% dels vots -no ho ha aconseguit mai fins ara. La suma percentual de l'estimació de vot a ERC, JxCat, CUP i PDeCAT arriba al 50,9% del sufragi. Per altra banda, el percentatge de vots dels quatre partits unionistes -PSC, Cs, PP i Vox- seria de, 40,7%. Els comuns en traurien un 6,9%.

La mitjana de valoració dels líders polítics situa Pere Aragonès en primera posició. De fet, només el candidat d'ERC (5,20) i Riera (5,09) aproven. La tercera política més ben valorada és Albiach (4,85), i la segueixen Chacón (4,7) i Iceta (4,39). Tot seguit apareix Puigdemont (4,04), en sisena posició, per davant de Garriga (2,99), Fernández (2,97) i Carrizosa (2,58), el candidat pitjor valorat.

El president de JxCat, Carles Puigdemont, és el polític més conegut. Un 98,8% dels enquestats assegura saber qui és. El segon polític més conegut és el candidat del PSC, Miquel Iceta (90,1%) , seguit del d'ERC, Pere Aragonès (82,4%).

El ´sí' a la independència de Catalunya puja al 45,1% i el ´no' frega el 50%, segons l'enquesta del CEO d'aquest divendres. A la pregunta «Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?', les dues opcions augmenten respecte el baròmetre del 20 de novembre: el ´sí' puja del 43,6% al 45,1%, i el ´no' augmenta del 49% al 49,9%. La bossa d'indecisos o de persones que prefereixen no respondre és, doncs, la que disminueix. Per altra banda, el 60% de les persones enquestades creu que Catalunya té un grau d'autonomia «insuficient», pel 28,6% que considera que ja és «suficient». A més, el 35,1% reclama un Estat independent, i un 27,8% aposta per un Estat dins d'una Espanya federal. El 27,4% prefereix seguir sent una autonomia d'Espanya.