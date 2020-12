Les eleccions catalanes del 14 de febrer, pendents de la pandèmia

Després que JxCat hagi confeccionat ja els esquelets de les seves llistes, la qüestió d'un possible ajornament ha passat a ser subjecte de debat purament epidemiològic entre els socis en el Govern. Abans, durant el procés de construcció de Junts, després de la seva escissió del PDeCAT, van ser recurrents les veus que auguraven un possible canvi de data. De fet, l'última veu que s'ha pronunciat sobre aquest tema ha estat la del president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, qui va afirmar, fa uns dies, que si no es pot garantir que la totalitat del cens pugui votar, com va passar a Galícia; a la comarca de Mariña; i a Euskadi, en la localitat d'Ordizia -on es va prohibir als contagiats acudir a les urnes, vulnerant així els seus drets-, les eleccions haurien d'ajornar-se. Posteriorment, els republicans van fer veure que les paraules de Sabrià no amagaven, en absolut, un desig que s'executés la suspensió.

Des del Govern insisteixen que treballen de manera «ferma» perquè les eleccions puguin celebrar-se segons el que es preveu el pròxim 14 de febrer, però l'empitjorament de la situació epidemiològica pot fer saltar per l'aire les seves intencions. Aquest dilluns, 21 de desembre, se celebrarà una altra trobada entre partits i el Govern per abordar la logística electoral i el 15 de gener es farà una primera avaluació de l'impacte de la covid-19 a Catalunya per decidir si es mantenen o es posposen els comicis, la decisió dels quals es revisarà de manera periòdica en un marge de set dies com a màxim. Un ajornament, segons coincideixen els grups parlamentaris i l'executiu català, que hauria de comptar amb el «màxim consens» i obeir tan sols als criteris sanitaris, deixant de banda interessos partidistes. La Generalitat utilitzaran com a guia una taula amb nou escenaris que podrien succeïr, dels quals dues implicarien la suspensió de les eleccions: una restricció absoluta de l'activitat social i un confinament total.

Segons els plans de l'executiu, la situació epidemiològica actual permetria la celebració de la trobada electoral perquè, malgrat les restriccions actuals, «es permetria el vot a tot el cens» gràcies a la votació en pavellons amb circuits d'accés, el vot per correu exprés a domicili, la campanya electoral telemàtica i la recomanació d'acudir als punts de votació per franges horàries. En canvi, davant una situació de confinament domiciliari s'impossibilitaria la celebració dels comicis. El mateix succeiria, considera la Generalitat, amb una restricció absoluta de l'activitat social, amb confinaments perimetrals i limitació de la mobilitat nocturna, a més de restriccions en amplis espais, aforaments de menys del 50% i reunions de sis persones. En la reunió de la taula de partits entre el Govern i les forces polítiques del dimarts, van acordar que una possible suspensió de les eleccions no podia ser sine die, sinó que havia d'anar acompanyada de l'anunci de la nova data.