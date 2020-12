Què es pot i què no es pot fer a partir d'aquest dilluns per contenir la covid 19

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest dissabte la resolució que recull les noves mesures aprovades pel Procicat per la contenció del coronavirus. Les restriccions afecten sobretot a la restauració i la limitació a la mobilitat. En aquest sentit, es reafirmen les franges horàries a les quals estaran subjectes els establiments de restauració que podran servir esmorzars i dinars, però no sopars. Durant la franja nocturna només podran oferir menjar per emportar. Unes indicacions que només esquiven els restauradors de les àrees de servei que al ser "vies de comunicació per a professionals de transport" no resten subjectes a cap franja horària. També s'hi sumen els restaurants dels hotels, que podran servir sopar "exclusivament a les persones allotjades".

Les restriccions publicades al DOGC entraran en vigor aquest pròxim dilluns 21 de desembre i s'allargaran, com a mínim, fins el dilluns 11 de gener. A la resolució es reafirmen les mesures de reculada pel que fa a la restauració, on el Govern limita la seva obertura al públic als esmorzars i dinars, amb un horari restringit de 7.30h a 9.30h i de 13h a 15.30h. A la nit el servei es limita a la recollida de menjar al local entre les 19h i les 22h, i a domicili, fins a les 23h. A més, es prohibeix l'obertura dels bars i restaurants dels centres comercials.

Als serveis presencials, l'aforament dels interiors serà del 30% amb quatre comensals per taula, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. Els dies festius aquesta xifra s'eleva a sis, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles. La resolució estableix que en tot moment s'haurà de garantir la distància entre taules i garantir la ventilació en espais tancats.

Pel que fa a la mobilitat, aquesta serà comarcal durant tota la setmana, amb l'excepció de si es visiten familiars, es va a una segona residència o un hotel. D'aquesta manera es dona llum verda als desplaçaments "a poblacions d'altres comarques que siguin lloc de residència habitual de familiars o persones properes". També es podrà sortir del perímetre de Catalunya per a trobades familiars.

El DOGC reafirma la limitació de 6 persones per trobada i l'amplia fins a 10 els dies 24,25,26 i 31 de desembre, i l'1 i el 6 de gener, amb un màxim de dues bombolles de convivència. El toc de queda es manté entre les 22h i les 6 del matí, amb l'excepció de la nit de nadal i Cap d'any, que s'allarga fins a la 1 de la matinada, i la nit de Reis, que es fixa a les 23h.

Les restriccions dels comerços es mantenen tant a peu de carrer com en centres comercials. Així doncs continuaran oberts amb un aforament del 30%. Els equipaments esportius fora de centres comercials, continuaran oberts amb les mateixes restriccions d'aforament –el 50% a l'aire lliure i el 30% i cita prèvia en interiors- però ara només es podran fer activitats amb mascareta –a excepció de les activitats aquàtiques-.

Finalment pel que fa a la cultura, continuarà oberta al 50% d'aforament o a les 1.000 persones com a màxim. També les cerimònies de culte, on l'aforament serà del 30% amb el mateix topall d'assistents.