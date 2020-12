El Govern reforçarà el pla d'inspeccions per garantir el compliment de les restriccions

El Govern ha anunciat que reforçarà "el pla d'inspeccions" i els controls per garantir el compliment de les restriccions per reduir els contagis de Covid-19. El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha apel·lat a la responsabilitat dels ciutadans perquè "es pot enganyar la norma, però no el virus". Aragonès ha dit que per "vetllar pel compliment" de les restriccions s'ha encarregat a Interior que reforci els controls, "no tant amb voluntat sancionadora, sinó per donar sentit a la majoria que compleix escrupolosament amb les indicacions".