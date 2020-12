Vergés avisa que poden haver noves restriccions "impopulars" i demana que ningú s'ho prengui com un "càstig"

La consellera de Salut, Alba Vergés, avisa que les noves restriccions que ha d'anunciar el Govern en les pròximes hores i a les portes de les celebracions de Nadal podrien ser "impopulars". Tot i això demana que ningú s'ho prengui com un "càstig". L'epidèmia, recorda Vergés, "va de mobilitat i d'interacció social i és en base a això que ens haurem d'anar movent". La consellera també ha insistit que, independentment de les mesures que s'acabin aprovant, cal reduir al màxim les interaccions socials fora de la bombolla de convivència per evitar situacions de "risc", tant si és Nadal com si no. En aquest sentit, el vicepresident, Pere Aragonés, demana a la ciutadania "més responsabilitat individual i col·lectiva que mai".

Cap dels membres del Govern, però, ha concretat quan s'anunciaran aquestes noves restriccions, que tindran efecte sobre els dies centrals de les celebracions nadalenques. Asseguren que l'anunci es farà "el més aviat possible", conscients que si no hi ha cap contraordre a les sis del matí d'aquest divendres quedaria superat el confinament municipal de cap de setmana per passar a ser comarcal.

Vergés ha insistit que els tècnics estan treballant en l'elaboració de les noves mesures, que respondran, diu, a la situació epidemiològica. "Les mesures seran les que toquin, siguin impopulars o no. Seran les que s'ajustin a la realitat i permetin evitar mals majors". Vergés insisteix que cal també que hi hagi una resposta col·lectiva de tota la societat davant l'escenari actual.

La consellera recorda que aquesta és una "epidèmica no volguda per ningú" i assegura que les mesures que pren el Govern no van dirigides "contra ningú", en al·lusió a les possibles conseqüències que podrien tenir les noves mesures sobre el sector de la restauració, un dels més castigats per la càrrega social que l'acompanya.