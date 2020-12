La justícia torna a posar els Mossos sota la lupa per la gestió de l'1-O

Dos mesos després de l'absolució de Josep Lluís Trapero per part de l'Audiència Nacional, l'actuació dels Mossos d'Esquadra l'1-O torna a estar sota la lupa judicial. El titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Sabadell ha arxivat també la investigació a la cúpula del cos en aquella etapa, però deixa a un pas de judici per «desobediència greu» la comissària Cristina Manresa i sis comandaments i agents de la Regió Policial Metropolitana Nord.

En el seu acte sosté que és «inviable» continuar la causa contra una sèrie de caps de la policia de la Generalitat (entre d'altres, els comissaris Ferran López i Joan Carles Molinero). El motiu: quan va rebre el cas del jutjat de Cornellà que va iniciar el procés i que havia suspès les declaracions dels imputats, el termini d'instrucció en què es podien acordar diligències d'investigació ja havia finalitzat.

Per contra, el jutge deixa a un pas de judici a la comissària Manresa i sis comandaments i agents dels Mossos llavors adscrits a la Regió Policial Metropolitana Nord de Barcelona, ?ja que aprecia indicis que van cometre un delicte de desobediència greu a l'autoritat judicial, encara que admet que «a primer cop d'ull» això podria semblar «absurd o il·lògic» després de l'absolució de Trapero.

Aquesta part de la investigació se centra en el 26 i 30 de setembre de 2017, quan hi va haver concentracions i actes festius enfront de centres socials i educatius de Sabadell, el fi del qual era «indiciàriament, impedir o obstaculitzar el tancament dels mateixos i poder emprar-los com a llocs de votació» l'1-O, segons el jutjat que investiga aquesta suposada desobediència. El dia de la votació, precisa la resolució, diversos centres de la localitat «haurien sent empleats com a llocs de votació».

En aquest sentit, el jutge considera que l'actuació dels agents investigats «s'hauria limitat» a l'aixecament d'actes respecte de la situació puntual de diferents centres de votació, indicant si estaven oberts o tancats, amb o sense persones a l'interior, «sense que es prengués cap mesura efectiva per impedir la seva utilització el dia 1 d'octubre de 2017». Segons el togat, les pautes que els Mossos haurien dissenyat per al compliment de les ordres judicials «no haurien complert la seva comesa» i no s'haurien dut a terme.