La velocitat de contagi es dispara a Catalunya i Salut recomana noves restriccions

El Departament de Salut treballa en un nou mètode de càlcul dels indicadors que situaria l'Rt, entre el'1,45 i l'1,50. Així ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, a Catalunya Ràdio, on ha detallat que aquest mètode es basa en el tests d'antígens i no les PCR i donen una foto més "actualitzada". Això situaria el total de casos la darrera setmana en 12.000. Davant d'això, Argimon ha dit que "clarament s'haurà de reduir mobilitat i interacció social" i "com més aviat millor". Ha explicat que el Govern està analitzant la situació però que no hi ha encara cap decisió presa. També s'ha mostrat partidiari d'endurir el pla de Nadal i ha afirmat que les sortides dels residents haurien de ser d'un "mínim de tres dies".