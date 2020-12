Detecten 37 naus ocupades com la que es va cremar a Badalona

Els Mossos d´Esquadra han detectat a tot Catalunya 37 naus ocupades «que podrien trobar-se en circumstàncies similars» a la que es va incendiar a Badalona, en què vivien un centenar de persones sense llar i sense papers i on van morir com a mínim quatre persones. Així ho va informar el conseller d´Interior, Miquel Sàmper, en ser preguntat sobre l´incendi d´aquesta nau pel diputat de Cs Matías Alonso en la sessió de control al Govern celebrada ahir al Parlament.

Segons va relatar Sàmper, després d´aquest «desgraciat incendi», els Mossos van intentar «fer un cens» de naus que es trobessin «en una situació similar a tot el territori» i van comptabilitzar-ne «un mínim de 37», tot i que no va precisar el seu emplaçament. Així mateix, el conseller va afirmar que la policia catalana, en aquest tipus de situacions, i si no hi ha denúncia prèvia de la propietat, «només intervé si es detecten conductes delictives».

Per part seva, Alonso va assenyalar que la «tragèdia» de Badalona no és més que «un indicador de les polítiques d´acollida» del Govern, «una política de photocall», segons la va definir, després de recordar el desplegament que es va fer quan es va rebre els migrants a bord del vaixell Aquarius. «Són polítiques populistes de curt abast que en comptes de pal·liar cronifiquen els problemes», va afirmar.

D´altra banda, l´alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, va assegurar ahir que l´acampada a la Rambla del Gorg d´afectats per l´incendi de la nau del carrer Guifré «no pot ser indefinida» perquè l´Ajuntament ha ofert alternatives d´allotjament a la quarantena d´ocupants que hi han passat les darreres nits en tendes de campanya (una vintena segons els càlculs del consistori). Albiol va destacar que els serveis socials municipals, que «estan fent una feina exemplar», oferiran als 143 afectats la possibilitat de dormir durant un mínim d´un mes en un alberg o pensió. Dimarts, va afegir, van contactar amb 83 persones, de les quals 58 ja van fer ús del servei, i ahir ho van oferir a les 60 restants.

A pocs metres de la nau incendiada del carrer Guifré, una quarantena de persones (segons els seus propis càlculs) han passat les darreres nits en un campament improvisat a la Rambla del Gorg de Badalona. Tot i que bona part dels acampats no van rebre de bon grat els periodistes que s´hi van acostar «cansats de l´exposició mediàtica», d´altres van voler mostrar les condicions en què viuen per evitar «que se´ls oblidi» i per reclamar allotjament alternatiu després de perdre-ho tot a l´incendi.

Els acampats han dividit la via en dues parts. En una hi han instal·lat una vintena de tendes on passen la nit i a l´altra han improvisat una cuina on guarden les seves pertinences i provisions. Malgrat que no els va posar un ultimàtum, Albiol va avisar que un campament al mig de la ciutat no es pot mantenir de manera indefinida quan els serveis socials municipals estan oferint alternatives.