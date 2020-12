El sector de la perruqueria i estètica reclama a ERC el suport en el Senat per impulsar una baixada de l'IVA del sector

El sector de la perruqueria i l'estètica ha protestat aquest diumenge a les portes de la seu d'ERC a Barcelona per reclamar-li el suport a les esmenes en el Senat per impulsar una baixada de l'IVA del sector de la imatge personal en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). La protesta s'emmarca dins de les accions reivindicatives que Aliança per la baixada de l'IVA al 10% a perruqueries i estètica està portant a terme per exigir a les forces polítiques i administracions la posada en marxa d'un pla de xoc. El sector ha demanat la recuperació de l'IVA reduït i ha advertit que gairebé 30 salons de perruqueria i estètica tanquen cada dia a Catalunya, amb una possible destrucció de gairebé 11.500 llocs de feina directes aquest any.

La protesta davant de la seu d'ERC ha manifestat la "sorpresa i indignació" del sector davant el canvi de sentit del vot d'ERC en el debat sobre els PGE, votant finalment en contra d'una baixada de l'IVA de la imatge personal.

La Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa (FEDCAT) ha alertat que el sector està amenaçat per una crisi "sense precedents", resultat de les conseqüències provocades per un IVA "injust i desproporcionat" del 21% i una caiguda del consum motivada per la crisi del coronavirus.

De fet, segons dades de l'estudi de l'impacte de la covid-19 en el sector, elaborat per Aliança per la baixada de l'IVA al 10% de perruqueries i estètica, la facturació del 67,8% de les perruqueries ha caigut un prop d'un 50% interanual en els primers nou mesos de l'any. De mitjana, les perruqueries i salons treballen al 52,7% de l'activitat habitual.