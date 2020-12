Reig Jofre produirà a Barcelona una vacuna de Janssen contra la Covid-19

Reig Jofre ha arribat a un acord amb Janssen Pharmaceutcal Companies de Johnson&Johnson per a la transferència tecnològica de la producció a Barcelona de la seva candidata a vacuna Covid-19, actualment en investigació, segons ha informat la companyia en un comunicat i en un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Reig Jofre ha explicat que la pròxima posada en marxa d'una planta d'última generació a la capital catalana el primer trimestre del 2021 suposarà una "oportunitat única" per al subministrament ràpid i segur de la candidata a vacuna. La signatura de l'acord permetrà la producció dels primers lots d'aquesta candidata a vacuna, un cop rebudes les aprovacions per part de les autoritats sanitàries corresponents.

La nova planta ha suposat una inversió de 30 milions d'euros per a la construcció d'una nova planta de productes injectables a Barcelona amb l'objectiu de triplicar la seva capacitat existent i augment l'eficiència energètica i de producció. Segons la companyia, la integració de tecnologia d'aïlladors d'última generació i de processos altament automatitzats "garantia la qualitat i seguretat de producció asèptica al seu màxim nivell".

Segons l'acord, Reig Jofre serà responsable de la formulació, l'ompliment i envàs de la candidata a vacuna, que serà distribuïda per Janssen.

El conseller delegat de Reig Jofre, Ignasi Biosca, ha mostrat la seva satisfacció per "l'esforç continuat de Reig Jofre per invertir en tecnologia i capacitats industrials" i ha dit que "contribuirà en aquests moments a poder disposar de la vacuna Covid-19 en un gran nombre de països".