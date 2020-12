La justícia europea rebutja el recurs de Junqueras sobre el seu escó

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va considear ahir inadmissible el recurs presentat pel líder d´ERC, Oriol Junqueras, contra la decisió del president del Parlament Europeu, David Sassoli, que va deixar vacant el seu escó a l´Eurocambra arran de les decisions dels tribunals i autoritats electorals espanyoles.

«El president del Parlament Europeu no va fer més que transmetre a la institució informació sobre una situació jurídica preexistent, derivada exclusivament de les decisions de les autoritats espanyoles», va assenyalar la cort en un comunicat.

Junqueras va ser elegit eurodiputat quan encara no hi havia sentència pel judici de l´1-O. Quan aquesta va arribar, l´octubre del 2019, la Cambra es va fer coneixedora de la inhabilitació per a càrrec públic que, per un espai de 13 anys, pesa sobre el president d´ERC.

En la sentència, el TGUE recorda que la verificació del compliment de les sentències de Luxemburg correspon als tribunals dels estats membres i, en última instància, al mateix Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). La decisió d´aquest tribunal encara és recurrible davant el TJUE en última instància.