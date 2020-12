Estat Islàmic ordena «cohesionar i dinamitzar» els seus presos a Espanya

Els dirigents d´Estat Islàmic han donat ordres de «cohesionar» i «dinamitzar» els presos jihadistes a Espanya, segons revelen fonts antiterroristes. «Com va fer ETA en el seu dia, Daesh està mirant de fixar l´estructura dels seus reclusos, volen mobilitzar aquesta massa de persones, que a Espanya ja són més nombrosos que els reus d´ETA i altres grups», afegeixen. A Espanya hi ha actualment 243 presos vigilats per la seva possible militància islamista radical, davant 197 etarres, segons les dades del Ministeri de l´Interior.

Des de l´inici del judici de l´Audiència Nacional, s´han «agreujat» també els missatges entre jihadistes en qui es fa menció expressa a la repressió dels musulmans a Espanya, especialment les dones. Interior ha detectat diversos fòrums tancats de jihadistes diversos missatges al·ludint a les 11 dones empresonades al nostre país. Un d´aquests missatges, que diu «per Al·là que no descansarem ni hi haurà assossec per al nostre esperit mentre hi hagi un sol musulmà a les presons dels infidels», va acompanyat de la imatge de la detenció per part de la Guàrdia Civil d´una noia d´origen marroquí a Gandia (València).

De fet, un dels islamistes detinguts aquest any, el cambrer de Barcelona Mohamed Amrani, havia rebut instruccions per contactar amb altres presos jihadistes. «Li ordenaven cometre un robatori o una agressió i deixar-se capturar. Ja a la presó, havia de dinamitzar altres musulmans radicals i fins i tot cometre atemptats a la presó», asseguren fonts antiterroristes. Amrani va ser finalment detingut per la Guàrdia Civil i és a la presó de Castelló 2, en règim d´aïllament. Estat Islàmic ja mobilitza els seus presos a França des del 2018, on van iniciar protestes a diverses presons.

La instrucció de Daesh es produeix coincidint amb el judici pels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. Un expert en la lluita contra el terrorisme islamista explica que el judici que s´està celebrant a l´Audiència Nacional «augmenta la criticitat, el risc per al nostre país. És una cadena de perversió. Un judici així, que victimitza com són tractats els musulmans a Espanya, augmenta la possibilitat d´una acció nova per part d´ells».

Interior vigila l´activitat dels jihadistes a les presons espanyoles. Té dividits i controlats els radicals presos en tres grups. El primer el formen els empresonats per terrorisme; després hi ha condemnats per altres delictes però simpatitzants amb Daesh, i per últim hi ha els que corren risc de ser captats.