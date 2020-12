El conseller d’Exterior rebutja davant del TSJC que organitzés l’1-O

No va participar en l´organització del referèndum de l´1-O, ni en la seva logística, ni va cedir locals de titularitat municipal per a la consulta sobiranista, ni va ajudar a amagar urnes. Així es va expressar ahir el conseller d´Acció Exterior de la Generalitat i diputat d´ERC, Bernat Solé, en el judici celebrat contra ell al Tribunal Superior de Justíca de Catalunya (TSJC) per presumpta desobediència en permetre la votació a la població de la qual era alcalde, Agramunt (Urgell), i transferir l´ús d´una escola pública.

La Fiscalia reclama per a l´alt càrrec de l´executiu català un any i mig d´inhabilitació i multa de 24.000 euros. La principal prova aportada han sigut uns articles publicats en una revista local.

L´independentisme va acompanyar Solé fins al Palau de Justícia de Barcelona. El conseller va avançar des de l´Arc de Triomf fins a l´edifici judicial flanquejat, entre d´altres, pel vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès; el president del Parlament, Roger Torrent; la consellera de Presidència i portaveu de l´Executiu, Meritxell Budó; diversos companys de l´Executiu; el vicepresident d´Òmnium, Marcel Mauri, i la presidenta de l´ANC, Elisenda Paluzie. La fiscalia sosté que l´ara conseller d´Acció Exterior va tenir «una activa participació en la promoció, organització i celebració de l´il·legal referèndum», malgrat «tenir clar i just coneixement» de la suspensió acordada pel TC.