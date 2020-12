Clínica Corachan, millor hospital privat d’Espanya segons els premis Top 20 i BSH

Clínica Corachan ha estat guardonada amb els premis Top 20 i BSH-Best Spanish Hospitals Awards al millor hospital d´Espanya en les categories de Gestió Hospitalària Global i Gestió Clínica Global, respectivament. Segons explica el centre, «aquests reconeixements suposen una distinció rellevant tant per al mateix centre com per a tots els seus professionals, i avalen el compromís, esforç i implicació de la Clínica a la millora contínua de la qualitat, l´excel·lència assistencial i en la gestió eficient». És el sisè any consecutiu que Clínica Corachan és premiada amb el TOP 20 a la millor Gestió Hospitalària Global, un guardó que la distingeix com un dels centres més eficients i millor valorats d´Espanya.

Després de 21 anys, els Premis Top 20, organitzats per IASIST, companyia de IQVIA, estan totalment consolidats en l´entorn sanitari espanyol i són reconeguts pels propis hospitals, administracions sanitàries i companyies asseguradores com un element diferencial per avaluar la qualitat comparada dels centres. Aquest any el programa ha inclòs un nou bloc addicional i voluntari amb l´objectiu d´avaluar l´impacte de la covid-19 a partir de la informació de gener a maig de l´any 2020.