Salut crea dues UCI mòbils per garantir a tot Catalunya l'atenció més especialitzada a persones amb alt risc de morir

Salut ha posat en marxa dues unitats mòbils per poder atendre persones amb un alt risc de morir si no reben una assistència molt especialitzada de forma ràpida. Són dues unitats de cures intensives (UCI) operades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb professionals que aporten els grans hospitals terciaris, els més especialitzats, i que es traslladen a hospitals comarcals o altres centres quan fa falta. Aquestes UCI formen part del projecte d'atenció al malalt crític complex, que el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha impulsat després que la pandèmia de la covid-19 hagi evidenciat la necessitat de treballar en xarxa. L'objectiu, garantir l'equitat de l'atenció als pacients més crítics a tot el territori.

Unes 1.500 persones necessiten ingressar en una UCI d'un hospital terciari cada any a Catalunya, segons dades del CatSalut, sense tenir en compte la situació actual de la pandèmia del coronavirus. Són pacients crítics d'alta complexitat o malalts crítics complexos, que es troben en aquesta situació per diverses causes sobrevingudes, com xocs cardiogènics, hipotèrmies accidentals, insuficiències respiratòries, col·lapses de diferents òrgans o pacients neurocrítics.

L'objectiu del pla del CatSalut és que tant la tecnologia ultraespecialitzada de les UCI dels hospitals terciaris com el coneixement i expertesa dels seus professionals puguin sortir i arribar a qualsevol punt de Catalunya.

"La idea és que, tant si vius a Tortosa com a la Seu d'Urgell, Cassà de la Selva o on sigui, les teves oportunitats si tens una malaltia molt greu, la covid-19 o altres, siguin les mateixes que si vius a l'Example de Barcelona o a l'Hospitalet de Llobregat, per exemple", afirma el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella.

La directora de l'Àrea Assistencial del CatSalut, Xènia Acebes, destaca que la pandèmia "ha fet molt peremptòria la necessitat de treballar de forma coordinada i veient tots els recursos de la xarxa com un de sol".

El pla implica un treball en xarxa amb tot el sistema sanitari català. Les dues unitats, que van començar a funcionar a mitjan novembre, estan operades pel SEM, que a través d'una taula interhospitalària decideix quins recursos activar i com.

La idea és que en alguns casos les UCI mòbil es desplacin i atenguin allà els pacients, mentre que en altres els traslladin a un hospital terciari mentre ja reben l'assistència. En altres casos, s'evitaran els trasllats dels pacients i el que caldrà és que es desplacin els professionals per aportar la seva expertesa en pacients crítics d'alta complexitat, indica la directora de l'Àrea d'Organitzacions i Professionals del CatSalut, Sara Manjón.

Cada UCI mòbil necessita cinc professionals per funcionar, que són un metge intensivista, un infermera, l'anestesista i el conductor. En total, per cobrir tota logística i torns, s'ha muntat un 'pool' amb uns 70 professionals, que aporten l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Aquests i altres hospitals rebran pacients d'altres centres.

A més d'aquesta tecnologia i coneixement que es vol escalar, el projecte aporta altres beneficis respecte, per exemple, al trasllat amb helicòpter. Segons Acebes, aquestes unitats es poden moure en qualsevol moment, mentre que de vegades els helicòpters no poden volar, per exemple per mal temps. A més, no tots els hospitals tenen superfícies perquè aterrin i s'enlairin els helicòpters, que tenen un espai interior reduït.



Un camió per al sistema ECMO



El projecte també incorpora un camió per poder traslladar l'equipament del sistema per oxigenació de membrana extracorpòria (ECMO), una tecnologia capdavantera. Està indicada per a pacients en xoc cardiogènic o amb insuficiència respiratòria en risc vital quan els tractaments o cirurgies convencionals no han funcionat. L'ECMO assumeix les funcions dels pulmons l del cor mentre el pacient es cura de la patologia de base.

El projecte té un cost de 3 milions d'euros, que inclou els vehicles i la incorporació dels professionals de les UCI terciàries al SEM.