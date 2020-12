Un restaurant de Barcelona rep amenaces i pintades per no atendre en català

Un restaurant de Barcelona rep amenaces i pintades per no atendre en catalÓ

La propietària d'un restaurant italià de Barcelona ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra que ha rebut amenaces personals i pintades al local, com "parla català o emigra", després d'atendre en castellà a un client, a qui va demanar que si li parlava en català ho fes a poc a poc per entendre'l.

Segons han informat a Efe fonts pròximes al cas, la propietària del restaurant Marinella de Barcelona va denunciar el 6 de desembre passat que havia rebut amenaces després de la topada amb aquest client, la nit del 4 de desembre, a qui, segons la seva versió, es va dirigir en castellà i li va demanar que si li parlava en català, ho fes a poc a poc per poder entendre'l.El client es va queixar del cas a les xarxes socials, on va penjar un missatge a Twitter assegurant que a la pizzeria Marinella "no t'atenen en català i, a més, si et queixes, la propietària s'ofèn i te'n vas a casa sense la pizza".

Arran d'aquest incident, la dona va interposar una primera denúncia davant els Mossos, que posteriorment va ampliar quan algú va fer diverses pintades a la façana del seu restaurant, amb frases com "A Catalunya en català" o "33 parla català o emigra", que ja han estat esborrades.

El tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Collboni s'ha sumat al suport donat a traves de les xarxes a aquest restaurant i ha advertit que "omplir locals amb pintades xenòfobes com aquestes mai pot ser el camí"."Tot el meu suport a la propietària del restaurant Marinella davant els missatges d'odi que està rebent", ha afegit Collboni, mentre que el diputat dels Comuns David Cid ha afegit: "Això és feixisme, s'escrigui en català o en castellà".