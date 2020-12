Interior aparta de les seves funcions un mosso pel presumpte cas d'espionatge a l'esquerra independentista

La Direcció General de la Policia ha apartat de les seves funcions un mosso d'esquadra de la Comissaria General d'Informació pel presumpte cas d'espionatge a l'esquerra indepentista publicat per 'La Directa' a finals d'octubre. Segons les informacions publicades per aquest mitjà, es tracta d'un presumpte cas d'espionatge dels Mossos d'Esquadra a diverses organitzacions, entre les quals la CUP. En un comunicat, el Departament d'Interior ha informat que, arran de les informacions publicades, la Direcció General de la Policia va obrir una informació reservada, duta a terme per la Divisió d'Afers Interns, que s'ha concretat en un expedient disciplinari cap a un mosso que ha estat apartat de les seves funcions.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va avançar el passat 11 de novembre que s'havia obert una investigació interna per veure si hi havia qualsevol indici del publicat per 'La Directa'. El 9 de desembre, Sàmper va assegurar que els Mossos no han espiat políticament cap activista de l'esquerra independentista, però va reconèixer que estaven investigant si ho havia fet algun agent "a nivell individual".

Les informacions publicades per 'La Directa' recullen que suplantacions de la identitat en correus electròniques d'organitzacions com La Forja, Arran, Endavant o la CUP, entre d'altres, que buscaven informació interna de les seves formacions. I van assenyalar que algunes adreces IP es corresponien amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i amb el complex Egara dels Mossos.

En un missatge al seu compte de Twitter, Alerta Solidària ha qualificat la mesura de la Direcció General de la Policia de "lamentable intent de rentat de cara". "Els Mossos i Interior volen fer-nos creure que un agent, un de sol, és qui des de Madrid, Vic o Sabadell es dedicava a suplantar persones i organitzacions polítiques", ha valorat, "ens espien a unes i ara prenen per imbècils a totes".