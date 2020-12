Un grup va matar l’os Cachou amb un verí anticongelant

Els Mossos d´Esquadra, amb Agents Rurals i el Conselh Generau d´Aran van detenir un home i en van citar com a investigat un altre per la seva presumpta relació amb la mort per enverinament de l´os Cachou, el cadàver del qual va ser localitzat el passat 9 d´abril en un bosc de Les (Lleida).

Un operatiu policial va permetre localitzar el 19 de novembre totes dues persones per la seva implicació amb la mort de l´animal, han informat els Mossos aquest dissabte en un comunicat.

La investigació ha determinat que cinc persones «podrien estar» implicades en la mort: una d´elles facilitava informació a tercers sobre els moviments de Cachou, per la qual cosa tenia accés a les dades del GPS que portava.Una altra persona estava «clarament vinculada» amb organitzacions contra l´alliberament d´ossos al Pirineu, i diverses vegades i públicament havia manifestat que es podia matar un os amb anticongelants.