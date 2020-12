El govern espanyol impedeix la participació del conseller Puigneró en una cimera internacional

El govern espanyol ha impedit la participació del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, en una cimera internacional. Tal com ha avançat 'RAC1', Puigneró havia d'assistir a una trobada del sector a Estònia que porta per nom Global Business Summit. En aquesta cita el titular de polítiques digitals havia de parlar de ciberseguretat i cibercrim durant la pandèmia del coronavirus, i com s'hi ha fet front des de Catalunya. Una trobada que finalment s'ha desconvocat després que el conseller hagi rebut un correu dels organitzadors. En aquest l'informaven que l'ambaixada espanyola els havia comunicat que un conseller del govern de la Generalitat no podia representar al govern espanyol.

Puigneró ha denunciat el cas a través de les xarxes socials. A través de Twitter ha lamentat que "ho han tornat a fer" – referint-se al govern de Sánchez i Iglesias – i que "res ha canviat". "Boicotejar conselleres a actes a l'exterior continua com un esport nacional" ha apuntat. Paral·lelament, ha assegurat que demanarà explicacions al govern espanyol des de la conselleria.