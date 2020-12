Estacions d'esquí i centres comercials ultimen la seva obertura

Els centres comercials i les estacions d'esquí passen aquest dilluns a una nova fase, com a excepció dins del pla de desescalada previst per la Generalitat per mirar d'arribar a Nadal en la millor situació de pandèmia possible. Els primers, les àrees comercials, reobren amb un 30% de l'aforament, en un moment en què les dades epidemiològiques certifiquen que la velocitat de transmissió del coronavirus continua a la baixa tot i que repunten lleument el nombre d'hospitalitzats i d'ingressos en les unitats de cures intensives.

El Procicat va acordar dissabte permetre obrir els centres comercials, amb aquest 30% d'aforament màxim, mesures de ventilació reforçada i control d'accessos, així com ampliar a 1.000 el nombre màxim d'espectadors en teatres, cines, auditoris i serveis religiosos. També queden autoritzats els desplaçaments de cap de setmana dins de la comarca, a partir de divendres que ve.

També les estacions d'esquí catalanes obren al públic les seves instal·lacions, segons va avançar divendres l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM). En aquesta primera fase es limitarà la venda de forfets a la modalitat 'online' per evitar aglomeracions. El sector de la neu havia d'iniciar la temporada el 9 de desembre, però ho va ajornar en l'últim moment per les mesures de lluita contra la pandèmia.

Així, per exemple, les sis estacions que depenen de la Generalitat (La Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé, Vallter 2000 i Boí Taüll) establiran un control en el nombre màxim diari d'usuaris. Serà obligatori també cobrir-se el rostre amb mascareta, o bé amb un tapacolls homologat per als més grans de 6 anys, en remuntadors, zones d'espera i els embarcaments de les instal·lacions mecàniques. També en els espais tancats, edificis i zones comunes com restaurants, botigues, punts d'atenció al client i taquilles. En principi no es limitarà de forma específica l'aforament als remuntadors, però sí que serà obligatori l'ús de mascareta mentre duri el transport.

Es limitarà l'entrada en els espais tancats com restaurants, botigues o espais de lloguer de material, on es recomana mantenir una distància mínima d'1,5 metres entre persones. Es reforçarà el servei de neteja i desinfecció d'espais comuns i es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic als remuntadors, les taquilles i els edificis i restaurants de les estacions.



Aragó i Andorra tancats



El Govern d'Andorra va anunciar la setmana passada la seva intenció de mantenir les estacions tancades fins al gener, cosa que farà perdre la campanya de Nadal a les pistes del país i, de passada, al sector hoteler. El ministre de Salut del Principat, Joan Martínez Benazet, va justificar la restricció en el fet que és «una mesura de lleialtat al concert europeu», que recolzen també les estacions franceses.

Les pistes del Pirineu aragonès, agrupades la majoria en el grup Aramón, estrenaran per la seva part la temporada el 23 de desembre, és a dir, just a les portes de l'inici de les festes nadalenques.