Dimiteix un dels regidors de l’Hospitalet investigats

El regidor d´Esports de l´Hospitalet de Llobregat, Cristóbal Plaza, ha presentat aquest dissabte la seva renúncia a l´alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, per «facilitar» la investigació judicial del cas del Consell Esportiu. Plaza va ser detingut el mes de juny passat en el marc de l´operació per presumptes irregularitats en aquesta entitat. A més, la jutgessa que porta el cas investiga si Plaza va cobrar una indemnització de 47.000 euros quan va deixar la direcció del Consell Esportiu mentre públicament es va informar que es va fer un «relleu pactat». En un comunicat de tres línies, l´Ajuntament de l´Hospitalet de Llobregat va informar de la renúncia i es va limitar a explicar que Plaza ha fet aquest pas per «facilitar» la investigació judicial entorn a aquesta entitat. La renúncia del regidor d´Esports es produeix la mateixa setmana que l´alcaldessa, Núria Marín, va ser detinguda i posada en llibertat com a investigada.