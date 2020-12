Comença l’enderroc de la nau cremada de Badalona

L´enderroc de la nau cremada al barri del Gorg de Badalona, on van morir tres persones i desenesmés van quedar ferides, va arrencar ahir al matí. El batlle de la localitat, Xavier Garcia Albiol, va celebrar que els treballs ja hagin començat perquè així «podrem saber la magnitud de la tragèdia el més aviat possible». D´altra banda, va assegurar que «només el 44% de les persones que van sol·licitar ajuts a l´Ajuntament s´hi ha presentat» i ho va titllar «d´inadmissible».

L´alcalde també va anunciar que interposaran una querella criminal a «tothom qui digui que hem tallat l´aigua de la nau». A més, va deixar clar que la demolició es fa «seguint criteris d´emergència» i creu que és una «ironia» que la propietat de la nau digui que no se´ls ha demanat permís per fer l´enderroc. Els treballs van començar després que divendres l´Ajuntament de la ciutat adjudiqués les obres a l´empresa Roig per un valor de 119.000 euros. El batlle de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, va visitar les obres i va dir que s´allargaran «en funció de com vagi avançant la investigació» i «tal com marquin els responsables judicials i els Bombers». Tot i això, Albiol va celebrar que els entorns de la nau «tornin a una certa normalitat, des del punt urbanístic i de tranquil·litat dels veïns».

D´altra banda, Albiol va remarcar que el fet que només el 44% de les persones de la nau demanéssin els ajuts que oferia l´Ajuntament «és una sorpresa molt desagradable i a la vegada preocupant», va expressar el batlle, tot lamentant que «els diners previstos els hem hagut de llençar i això és inadmissible». El mateix Albiol va explicar que un total de 81 persones que vivien a la nau cremada van sol·licitar els ajuts de l´Ajuntament –consistents a proporcionar un lloc on dormir i l´esmorzar durant l´«operació fred»-, però va afirmar que «només 36 s´hi van acabar presentant».

Preguntat sobre si les persones que no s´han presentat a l´ajut ho van fer per por, ja que es troben en una situació irregular, Albiol va afirmar que «no s´estan demanant els papers a ningú». «Estem davant d´una situació d´emergència i l´Ajuntament que jo presideixo no demana els papers a ningú ni pregunta si són legals o il·legals, se´ls ajuda perquè estem en una situació d´emergència», va sentenciar. Tot i això, el batlle va aclarir que, un cop finalitzi la situació d´emergència, els ocupants de la nau «no tindran cap dret de preferència respecte a la resta de veïns que ja estaven a les llistes d´emergència ocupacional.