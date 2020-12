Pascal (PNC) intentarà una aliança amb el PDeCAT el 14-F

La líder del Partit Nacionalista de Catalunya, Marta Pascal, intentarà una aliança electoral amb el PDeCAT i altres actors polítics de cara a les eleccions del 14 de febrer. Segons va explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio, «cal una papereta que aglutini el catalanisme polític» i va fer una crida a les forces que s´hi puguin sentir còmodes apel·lant a la «generositat i al sentit de país». Preguntada per si vol una coalició electoral, va respondre que el format no és l´important sinó que el projecte posi la recuperació econòmica i la disminució dels impostos com a prioritats. I va defensar que cal abandonar la desobediència, la unilateralitat i la confrontació per posar en primer terme les prioritats de les persones.

«Els formats formen part dels serrells que ens hem de seure i mirar l´encaix. Si som capaços de tenir el sentit de país que cal, tot es pot resoldre», va afegir Pascal sobre la fórmula electoral de l´aliança que proposa. Pascal va dir que s´ha de preguntar al PDeCAT i a Units per Avançar si se senten còmodes amb la proposta del PNC i va afegir que pel seu partit «no quedarà». Tot i així, va remarcar que la solució no és anar en contra de l´independentisme sinó que s´ha de trobar un «punt de trobada més ampli».La líder del PNC va assegurar que en parlarà amb la candidata del PDeCAT a les eleccions del 14-F, Àngels Chacón, però també amb moltes altres persones.