El Liceu obrirà aquest dilluns per seguir amb les funcions de 'La Traviata' després de la flexibilització del Procicat

El Gran Teatre del Liceu ha anunciat que la flexibilització de les mesures adoptada pel Procicat permetrà la sala reobrir les portes i poder seguir representant 'La Traviata', de Giuseppe Verdi, a partir del pròxim dilluns amb prop del 50% de la seva capacitat. Així, del total de les quinze funcions programades inicialment de l'òpera, el Liceu n'acabarà representant setze, una més de les programades. Aquest resultat arriba després de programar funcions extraordinàries i d'haver-ne de suspendre cinc els dies 8, 9, 10, 12 i 13 de desembre. En el seu moment, es van afegir els passis del 4 de desembre, amb 500 persones, el del 8, que es va anul·lar per les restriccions, i els del 16 i 27 que es podran portar a terme en aquest nou context.

A més, a tots aquests canvis, el Liceu afegeix dues noves funcions més el dimarts 22 i dimecres 23 de desembre a les set i sis de la tarda, respectivament, que complementen a les ja programades els dies 14, 15, 17, 19, 20, 21, 28, 29 i 30 de desembre. Aquesta última nova funció s'habilita per facilitar els desplaçaments del públic de fora de Barcelona. Amb aquestes modificacions el Liceu ha volgut donar l'opció a tots els espectadors afectats.



Dues noves funcions per cancel·lació de Radvanovsky



Aquestes dues funcions addicionals de 'La Traviata' seran possibles degut a la reubicació de l'espectacle 'Les tres reines', amb Sondra Radvanovsky. La mateixa cantant va traslladar el divendres al teatre que, degut a les quarantenes, la dificultat per viatjar i els protocols covid era necessari canviar les dates per oferir el concert en un altre moment d'aquesta mateixa temporada 2020-2021. El Liceu treballa amb l'artista per reubicar aquest espectacle en una data dels pròxims mesos.

Per accedir a la compra d'aquestes dues noves representacions, s'habilitarà una venda exclusiva per a totes les persones afectades per les cinc cancel·lacions amb un 35% de descompte des del 15 de desembre a les dotze del migdia i fins al dia 17 a la mateixa hora. A partir d'aquell moment, les entrades per aquestes dues funcions addicionals estaran disponibles per a tot el públic que vulgui adquirir-les.

Tal com ja es va anunciar, l'import de les localitats de les funcions cancel·lades (els dies 8, 9, 10, 12 i 13) serà retornat en un temps màxim de 72 hores laborables. En el cas dels abonats que efectuïn el pagament fraccionat de l'abonament, l'import se'ls descomptarà del proper rebut. Dilluns el Liceu contactarà amb els afectats per proporcionar-los tota la informació.



Agraïment al Procicat



El president de la Fundació del Liceu, Salvador Alemany; el director general, Valentí Oviedo; i tot l'equip del Liceu han celebrat el nou criteri per part del Procicat. En un comunicat, Alemany ha agraït específicament als departaments de Cultura i Interior, juntament amb Protecció Civil, el fet d'"entendre les necessitats" de l'equipament i avaluar "positivament" els protocols de seguretat i el sistema específic de renovació de l'aire del Liceu.

El teatre líric també ha reconegut la implicació de tot l'equip de la sala i els artistes per haver confiat en les gestions i per haver-se mantingut "en situació de reprendre les representacions en el moment que es donessin els requisits". El president també ha agraït a abonats, públic i a l'entorn del teatre la "comprensió" en la suspensió forçada de funcions.