Iceta reivindica la declaració de Granada per una via federal

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va reivindicar la declaració de Granada, «vigent des del punt de vista territorial», com el seu «fons d´armari per quan es donin les condicions polítiques per avançar» en la reforma constitucional. En la clausura de la V Convenció Federalista, Iceta va assenyalar que «l´acord ha de ser suficientment ampli per no posar en risc el que s´avanci». D´altra banda, va animar la societat catalana a «aprofitar l´oportunitat del govern progressista a Espanya per resoldre els problemes que s´han anat enquistant en el temps i també per abordar el finançament de les comunitats autònomes». Va destacar que l´executiu de Pedro Sánchez és «respectuós amb la diversitat i disposat al diàleg i al pacte». Iceta va lamentar que la Constitució Espanyola «no ha tingut la sort d´anar-se adaptant amb la normalitat que ho hauria de fer», i va admetre que el procediment per a renovar-la és «molt rígid».