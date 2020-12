La CUP aprova aliar-se amb Guanyem de cara al 14-F i que Dolors Sabater encapçali la llista

La CUP ha aprovat aquest dissabte el preacord entre la Candidatura d'Unitat Popular i Guanyem de cara a les eleccions del 14-F a la Generalitat. A més, els anticapitalistes han votat a favor que aquesta candidatura conjunta sigui liderada per Dolors Sabater com a cap de llista. Així ho ha anunciat després de celebrar el seu Consell Polític la diputada Maria Sirvent. "Hem dit 'sí' a construir una candidatura àmplia que pugui guanyar un canvi de cicle polític a Catalunya", ha agregat. A parer seu, cal començar per "capgirar" la situació actual i donar un "pas endavant" per estar a l'altura de la situació. El diputat Carles Riera ha defensat el preacord davant la "irresponsabilitat" i la "confrontació constant" dels partits que governen.

Després d'aquest preacord per part dels anticapitalistes, per tal d'oficialitzar la candidatura de Sabater caldrà que la militància de Guanyem es pronunciï. Sirvent ha detallat que aquest dissabte els seus militants i assemblees locals han dit que 'sí' al precacord i a les seves línies, i ara esdevé "necessari i imprescindible" que Guanyem faci el seu propi procés i ratifiqui l'acord per tal de poder construir l'espai conjunt.



No serà una coalició



Sirvent ha remarcat que aquesta aliança no serà una coalició, sinó que ambdós espais polítics definiran "una relació específica", un extrem que estan acabant d'establir. Ha defensat que la CUP i Guanyem s'integren de la mateixa manera que ho fan altres organitzacions, tot que alhora s'estudiaran "altres espais" que estan acabant de valorar.

Pel que fa als debats que han dut al preacord, ha dit que hi havia "diferents opinions i perspectives" en relació als diferents punts duts a debat. Així, tot i que el preacord assenta les bases de la seva aliança, hauran de seguir treballant "algunes de les qüestions" i concretar-les. "Era important tenir el preacord i aquestes línies mestres", ha defensat.



Llistes electorals



Per la resta de les llistes, la CUP s'ha dotat d'òrgans específics (que en última instància és el Secretariat Nacional) per a fer una proposta de llistes a la militància. Aquesta es farà en els pròxims dies per tal que siguin ratificades.

Riera ha afegit que la decisió presa per la CUP arriba en un context social i econòmic "extremadament greu i complex", i que vol obrir un nou cicle, fruit de la seva experiència acumulada. Per a ell, aquesta aliança vol ser una resposta a la crisi social, a l'autodeterminació i a la construcció dels Països Catalans. A més, ha destacat que l'acord és fruit de la "generositat" dels dos espais polítics, que estan convençuts que la seva suma "és imprescindible" per Catalunya.