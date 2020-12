Els centres comercials reobren el dilluns amb un aforament màxim del 30%

El Procicat ha aprovat aquest matí modificar algunes mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la covid 19 a Catalunya. Les mesures entraran en vigor aquest mateix dilluns:

Els centres comercials podran obrir a partir de dilluns amb un aforament màxim del 30%. Aquesta limitació de l'aforament s'aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas dels centres comercials i recintes comercials.

Els equipaments culturals podran acollir fins a 1.000 persones sense superar el 50% de l'aforament si acrediten ventilació reforçada dels espais tancats. En aquest sentit, els titulars de les activitats hauran de presentar una declaració responsable al departament de Cultura i a l'Ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, informant de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire, i dels controls d'accessos i mobilitat.

Pel que fa als actes religiosos i cerimònies civils -casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres-, poden obrir limitant aforament al 30% i amb un nombre màxim de 500 persones. Ara bé també podran obrir respectant el límit de l'aforament al 30% i fins a un màxim de 1.000 persones si es desenvolupen de forma estàtica, a l'aire lliure o bé en espais físics tancats complint les mateixes condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i garantint mesures de control d'aglomeracions. També en tots aquests casos els titulars d'aquestes activitats hauran de presentar una declaració responsable al departament de Justícia, per ser el competent en matèria d'afers religiosos, i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat.

El confinament perimetral de cap de setmana passa a ser comarcal a partir de divendres que ve, vigent des de les 6 hores del matí del divendres fins a les 6 hores del dilluns.

Es manté la restricció d'entrada i sortida de persones de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adequadament justificats.

Les mesures tenen l'objectiu d'esponjar la concentració de persones en espais urbans i alhora per facilitar l'accés a determinats serveis no presents en municipis petits durant el cap de setmana. No obstant això, el Procicat segueix recomanant que es limitin els desplaçaments en la mesura del possible, i que es respectin les mesures de seguretat i higiene per a contenir la pandèmia de la covid 19.