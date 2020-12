Un 97,4% de les pimes d'hostaleria preveu tenir problemes financers i el risc de tancament s'eleva fins al 43,4%

Un 97,4% de les petites i mitjanes empreses i autònoms de l'hostaleria i la restauració preveuen tenir problemes financers en el primer semestre de 2021, segons els resultats de la darrera enquesta elaborada per PIMEC sobre l'impacte de la covid-19 en les pimes i autònoms de Catalunya. La xifra d'aquest sector és molt superior a la mitjana d'empreses catalanes, d'aproximadament un 70%. Per la seva banda, el risc de tancament de companyies d'hostaleria i restauració s'ha elevat fins a un 43,4% al desembre, molt per sobre de la mitjana, del 18,7%. En termes generals, el nivell d'activitat de les pimes i autònoms continua sent baix, tot i una millora "lenta, progressiva i amb molta incertesa" respecte als mesos anteriors.

En concret, el nivell d'activitat del 60,6% de les pimes i autònoms se situa en un 50% o més en comparació amb el mateix període de l'any passat, mentre que un 29,6% de les empreses registren una caiguda de l'activitat de més de la meitat de la xifra assolida en el 2019. Un 9,8% de les empreses asseguren que encara no tenen activitat.

Aquests resultats evidencien dues tendències clares que "intensifiquen la polarització" de l'impacte de la crisi en les petites i mitjanes empreses. D'una banda, el col·lectiu sense activitat s'incrementa clarament en comparació amb l'enquesta de setembre, com també ho fan les pimes i autònoms que milloren l'activitat.

Així, les empreses amb una facturació de menys d'un 50% registrat l'any passat passen de representar un 41,7% el setembre a un 29,6% en l'actualitat. En aquest sentit, les que mostren un nivell superior al 50% han augmentat d'un 53,2% a un 60,6%. Per altra banda, la proporció d'empreses sense activitat també s'ha incrementat notablement i ha passat d'un 5,2% a un 9,8%.

Un 70% de les empreses anticipen problemes financers durant el 2021, una xifra que s'eleva al 97,4% en el cas de l'hostaleria. Un 68,8% de les empreses citen la caiguda de vendes i comandes com el principal problema del negoci, mentre que un 35,7% indica el pagament d'impostos i un 32,1% el de cotitzacions socials.

Pel que fa a les polítiques d'ocupació, un 79,1% de les empreses acollides a Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) preveuen reincorporar els seus treballadors una vegada finalitzin els expedients, mentre que un 20,9% reconeix que haurà de presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO). Per altra banda, un 44,3% de les pimes i autònoms que han subscrit un préstec amb aval públic tenen previst acollir-se a la possibilitat d'ampliar el termini a tres anys.

A curt termini, dues de cada tres empreses asseguren que no podran aguantar les restriccions associades a una tercera onada i un 16,8% reconeixen que haurien de tacar definitivament.