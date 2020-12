Dolors Sabater pot ser la cap de llista de la CUP si es confirma l’acord amb Guanyem

L´exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater podria ser la cap de llista de la CUP a les eleccions catalanes si les converses entre la formació anticapitalista i Guanyem Badalona en Comú segueixen avançant i es confirma el preacord aconseguit les últimes hores. Fonts de les dues organitzacions consultades per Efe van indicar que els últims dies han aproximat posicions i que això s´ha traduït en un preacord, si bé les converses encara han de prosseguir perquè pugui convertir-se en un acord definitiu si les bases de la CUP i de guanyem Badalona en Comú ho ratifiquen.

En el supòsit que el preacord sigui ratificat, hi ha moltes possibilitats que Sabater es converteixi en la pròxima cap de llista de la CUP i candidata a la presidència de la Generalitat en les eleccions del 14 de febrer.

No obstant això, l´escull principal que encara cal resoldre, segons apunten les fonts consultades, se situa al voltant del tipus d´encaix que pot tenir Guanyem Badalona en Comú a la CUP, ja que, mentre que la força badalonina desitja una coalició, des de la formació anticapitalista prefereixen integrar-los com una altra més de les organitzacions vinculades sota el paraigua de Crida Constituent.

Per aquest motiu, l´acord encara no està tancat, si bé les dues parts coincideixen que segueix sent possible que Guanyem Badalona en Comú i la CUP vagin juntes en aquestes eleccions, i en el document que plasma el preacord es parla d´»espai bilateral», de manera que en la pràctica ja s´admet un encaix semblant a una coalició.

Hi ha matisos en la forma en què les dues parts valoren ara mateix el preacord, ja que mentre que el secretariat nacional de la CUP ho veu com a tal, Guanyem Badalona en Comú va puntualitzar en un comunicat que se segueix treballant en «les bases» que permetin «la construcció d´un acord polític». Aquests matisos, però, no impedeixen que la CUP posi ja en marxa el procediment intern perquè la seva militància debati en assemblees territorials el preacord, i si tot culmina com s´espera, una reunió del Consell Polític que se celebraria aquest dissabte acabaria de ratificar l´acord amb Guanyem Badalona en Comú.